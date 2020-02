HSG-Reserve steht wieder vor dem VfB Homberg II

Duisburg. Neue Rangordnung der Duisburger Handballer in der Landesliga. Der VfB Homberg II rutschte auf den achten Platz ab.

In der Handball-Landesliga hat sich die Duisburger Rangordnung geändert. Die HSG Hiesfeld/Aldenrade II gewann gegen Lintfort und steht dadurch nun vor dem VfB Homberg II, der in Bottrop leer ausging.

HSG Hiesfeld/Aldenrade II – TuS Lintfort 32:26 (15:13): Nach der desolaten Vorstellung in Borken gelang der HSG die Wiedergutmachung. Die Rot-Weiß-Violetten erwischten den besseren Start und hatten bis zum 11:7 (17.) Oberwasser. „Danach haben wir in der Abwehr stark nachgelassen, sodass Lintfort verkürzen konnte“, so Trainer Jörg Schnier: „Leider gab uns auch die schnelle 17:13-Führung nach der Pause keine Sicherheit.“

Die Gäste glichen zum 18:18 (37.) aus, ehe die HSG wieder das Zepter übernahm und sich auf 25:20 (50.) absetzen konnte. Darauf hatte Lintfort dann keine Antwort mehr parat. „Bei uns haben sich alle zwölf Feldspieler in die Torschützenliste eingetragen. Das erlebt man auch nicht alle Tage“, freute sich Jörg Schnier, der Torhüter Jan Vorwerk eine starke Leistung bescheinigte. Zudem stachen die früheren Oberliga-Spieler Niko Möhle und Marvin Strehl hervor. Nach der Karnevalspause empfängt die HSG, die nun Sechster ist, am 29. Februar den Tabellendritten SV Straelen.

SC Bottrop – VfB Homberg II 22:13 (8:6): Trainer Oliver Kratky konnte seiner Mannschaft nach der deutlichen Niederlage beim Abstiegskandidaten keinen Vorwurf machen. Denn erneut traten die Homberger personell arg dezimiert an. Mit Linkshänder Nick Brockmann, der für das Oberliga-Team auflief, und dem verletzten Jan Weinand fehlten zwei wichtige Spieler. Im Angriff fehlte die Durchschlagskraft. Weil die Abwehr lange funktionierte und Torhüter Kris Helten einen Sahnetag erwischte, konnten die Gäste die Partie dennoch bis zum 12:14 (47.) offen gestalten.

„Uns haben die Alternativen auf der Bank gefehlt“, so Kratky: „Ab Mitte der zweiten Hälfte fehlte uns die Luft.“ Mit einem 5:0-Lauf gelang Bottrop die Entscheidung. Weiter geht es für den VfB, der durch die Niederlage auf Platz acht rutschte, am 1 März gegen seinen unteren Tabellennachbarn TV Biefang.