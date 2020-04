HVN-Entscheidung noch nicht gefallen – Wölfe sind aber durch

Das Warten auf eine Entscheidung des Handball-Verbandes Niederrhein geht weiter – wie sie aber ausfällt, zeichnet sich bereits ab. Etliche Landesverbände haben bereits wortgleich erklärt, dass die bis zum 19. April ausgesetzte Saison tags darauf offiziell abgebrochen wird. Außerdem wird es Auf-, aber keine Absteiger geben. Damit folgen die Verbände der Empfehlung des Deutschen Handball-Bundes. Nur über die „Wertung“ der abgebrochenen Saison muss noch entschieden werden – das bedeutet: Anhand welcher Tabelle werden die jeweiligen Aufsteiger ermittelt?

„Wir haben am Montagabend noch keine Entscheidung über den Abbruch getroffen“, sagt Michael Girbes, der Leiter der Technischen Kommission beim HVN. Zwar hatte es eine Telefonkonferenz des HVN-Präsidiums gegeben. „Wir wollen aber die Kreise mit ins Boot nehmen. Ich kann mir vorstellen, dass wir am Dienstagabend oder Mittwochmorgen eine Entscheidung verkünden können“, sagt Girbes. Und diese könnte heute den Abbruch beinhalten – in dem genannten Wortlaut, wie ihn der Mittelrhein-Verband für sich längst beschlossen hat. Kurioserweise hat auch der Verein Handball Nordrhein ihn bereits so beschlossen – diesen Verein hatten der HVM und der HVN (!) gegründet, um den gemeinsamen Spielbetrieb in der Regionalliga zu organisieren.

DHB-Bundesrat entscheidet Aufstiegsfrage

Die Aufstiegsfrage soll offenbar bundeseinheitlich beantwortet werden. „Darüber wird der Bundesrat des Deutschen Handball-Bundes entscheiden“, sagt Girbes. Das bedeutet: Das Gremium, dem die 22 Landesverbände und das DHB-Präsidium angehören, werden in einem Umlaufverfahren entscheiden, wie ein Aufsteiger festzulegen ist. Letztlich kommen drei Tabellen und vier Szenarien infrage: Die Abbruchtabelle, die Tabelle, als der letzte komplette Spieltag ausgetragen wurde, und die Abschlusstabelle der Hinrunde. Denkbar wäre zudem, dass die Abbruchtabelle herangezogen wird und die Punkte und Torverhältnisse durch die jeweils ausgetragenen Spiele eines Teams geteilt werden. Hier gibt es die Hoffnung, dass noch in dieser Woche eine Entscheidung des Bundesrates möglich sein könnte.

Übrigens: In allen vier Fällen sind die Wölfe Nordrhein Erster der Männer-Oberliga und damit Aufsteiger in die Regionalliga. Sowohl am 13. Spieltag als auch am letzten Komplettspieltag (17.) und zum Zeitpunkt der Saisonunterbrechung standen und stehen die Rheinhauser ganz vorne. Auch beim Bilden eines Punktquotienten sind die Wölfe mit 1,73 das beste Team der Liga.