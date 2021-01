Jubel bei den Duisburg Ducks: U 13 endgültig aufgestiegen

Die U-13-Mannschaft der Duisburg Ducks spielt künftig in der 1. Liga.

Duisburg Der Verband bestätigt den Aufstieg der Schüler-Mannschaft des Skaterhockey-Bundesligisten Duisburg Ducks in die 1. Liga.

Bislang war es vorsichtiger Optimismus, nun steht es fest: Die Schüler-Mannschaft des Skaterhockey-Bundesligisten Duisburg Ducks ist nun endgültig aufgestiegen. „Wir hatten den Ducks dieses Angebot gemacht, der Verein hat es angenommen. Daher kann ich bestätigen, dass die Duisburger Schüler-Mannschaft in der neuen Saison in der 1. Liga spielen wird“, erklärte Carsten Arndt, Spielleiter bei der Skaterhockey-Kommission ISHD. Bislang hatte der Verband den Vollzug noch nicht öffentlich bestätigt, da es in Folge der Corona-Pandemie eine verlängerte Nachmeldefrist bis zum 15. Februar gibt. „Die Ligeneinteilung werden wir um den 20. Februar bekanntgeben“, sagt Arndt.

Daher stehen die Gegner der Ducks in der höchsten Spielklasse final noch nicht fest. Sicher ist aber, dass die Bissendorfer Panther, der Crefelder SC, die Rockets Essen, die Düsseldorf Rams, die Langenfeld Devils und die Crash Eagles Kaarst dabei sein werden. Die Ducks hatten in der verkürzten Saison 2020 eine Gruppe der 2. Liga angeführt, als die Spielzeit aufgrund der Pandemie abgebrochen werden musste. In drei Spielen gab es drei Siege bei 42:6 Toren.