Judo-Turniere des PSV Duisburg fallen wegen Corona aus

Der PSV Duisburg feiert in diesem Jahr sein 100-Jähriges Bestehen. Die Judo-Abteilung wollte mit zwei hochkarätigen Turnieren ihren Beitrag zu den Feierlichkeiten leisten. Doch im Zuge der Corona-Krise sagte PSV die betreffenden Meisterschaften, die in der Walter-Schädlich-Halle in Hamborn über die Bühne gehen sollten, ab.

Somit fällt das für Samstag, 28. März, geplante internationale U-16-Turnier ebenso aus wie die Deutsche Meisterschaften der Veteranen (Altersklasse Ü 30) am Wochenende 9./10. Mai. Für diese Titelkämpfe gibt es indes schon einen neuen Termin. Die Polizeisportler hoffen, dass die Meisterschaft am Wochenende 26./27. September stattfinden kann.

„Aufgrund der aktuellen Situation um den Coronavirus war diese Entscheidung nicht mehr abwendbar, da die Gesundheit der Sportler und Besucher eindeutig Vorrang hat“, sagt PSV-Abteilungsleiter Erik Gruhn.

Zurückhaltung beim Duisburger Marathon

Wie berichtet, fällt am Samstag auch der dritte und finale Teil der Winterlaufserie des ASV Duisburg aus. 6000 Läuferinnen und Läufer wären hier im Sportpark und an der Sechs-Seen-Platte am Start gewesen. Zurückhaltend gibt sich noch Uwe Busch, Geschäftsführer des Stadtsportbundes, bezüglich des 37. Rhein-Ruhr-Marathons, der für den Sonntag, 7. Juni, terminiert ist. Der SSB wolle die weitere Entwicklung der Corona-Krise abwarten, sagte Busch auf Anfrage der Redaktion.