Kaptän bleibt an Bord des DSV 1900 - drei weitere Zusagen

Duisburg Pierre Kanzen erklärt, warum es ihm leicht fiel, für seine achte Saison beim DSV 1900 zuzusagen. Drei weitere Vertragsverlängerungen.

Als das Gespräch schon beinahe beendet ist, betont Pierre Kanzen noch eine Sache. „Ich bin sehr glücklich, weiterhin für den DSV 1900 zu spielen. Ich fühle mich mit dem Verein emotional verbunden“, sagt der Kapitän des Fußball-Landesligisten aus Wanheimerort. Dass dies so ist, wurde schon im gesamten Gesprächsverlauf deutlich. Und es wird mit Zahlen unterfüttert. Denn der Spielführer der Duisburger SV 1900 wird 2021/22 in seine achte Saison an der Düsseldorfer Straße gehen. Mit ihm, Murat Yildiz, Emre Camdali und Darwin Schäfer konnten die Schwarz-Roten nun die ersten vier Vertragsverlängerungen für die kommende Spielzeit bekanntgeben.

„Es kommen viele Punkte zusammen, warum ich mich beim DSV so wohl fühle“, sagt er. Einmal ist da die Ortsnähe, die vieles einfacher macht. „Ich wohne im Duisburger Süden und habe es nicht weit.“, sagt Kanzen. „Und es kommen einfach die Jungs dazu. Wir haben eine charakterlich einwandfreie Truppe. Da hatte ich einfach Lust, in eine weitere Saison zu gehen“, sagt der 27-Jährige, der im Nachwuchs für den MSV Duisburg und Rot-Weiß Oberhausen gespielt hat und über den VfB Homberg 2014 zu den 1900ern kam. Dass es nun schon die achte Saison werden wird, „hat sich Jahr für Jahr ergeben. Es hat immer gepasst. Auch der aktuelle Vorstand mit Guido Becker spielt eine Rolle. Hier kann man ohne viel Druck in Ruhe seine Leistung abliefern. Da passen Beruf und Hobby einfach gut zueinander“, sagt der DSV-Kapitän. „Auch unser neuer Trainer Deniz Aktag hat mich überzeugt. Zwar konnte er uns seine Philosophie bislang nur theoretisch vorstellen – aber darauf, was er uns gesagt hat, habe ich Bock.“

Murat Yildiz erstellte Fitnessprogramm

Die Lust auf Fußball ist ungebrochen – und wächst an, je länger der Lockdown andauert. „Das ist schon eine ungewöhnliche Situation. Normalerweise stehe ich pro Woche vier-, fünfmal auf dem Platz. Jetzt nur noch Individualtraining machen zu können, ist schon komisch. Fußball nimmt ansonsten einen großen Teil meiner Zeit ein“, sagt Kanzen. Damit es nicht so langweilig wird, haben Murat Yildiz und er ein Fitnessprogramm entwickelt. „In der Hauptsache hat das Murat gemacht. Er hat noch gute Verbindungen zu Fortuna Düsseldorf“, sagt der Kapitän. Dazu gehört auch eine Laufchallenge. „Die fünf Spieler, die in der Laufwertung ganz hinten stehen, müssen beim ersten richtigen Training eine Runde ausgeben – oder ein Essen“, sagt Kanzen.

Derweil hofft Kanzen darauf, dass im Falle einer Saisonfortsetzung nicht nach der Hinrunde Schluss ist. „Wenn wir nur noch fünf Spiele machen, dann wird das zum Glücksspiel. Gerade wenn man sich anschaut, wie eng die Mannschaften von oben bis unten beieinander stehen“, betont der 27-Jährige. „Wenn wir die Saison nicht komplett spielen können, muss dann wie in der vergangenen Saison die Quotientenregel greifen. Wäre nach der Hinrunde automatisch Schluss, wäre die Restsaison ja fast wie eine Relegation oder ein K.o.-System.“ Klar ist aber, dass der Wettbewerb fehlt. „Da ist stumpfes Laufen einfach kein gleichwertiger Ausgleich.“

Freude über Vertragsverlängerungen

Über die weiteren Vertragsverlängerungen freut sich Kanzen. „Murat Yildiz ist ein unglaublich netter Mensch, charakterlich top. Ein Linksfuß und jemand, der uns durch seine Oberliga-Erfahrung einfach ungeheuer weiterhilft“, sagt der Kapitän. Bei Rückkehrer Emre Camdali, der kurz vor dem Lockdown wieder zur Mannschaft stieß, macht Kanzen unglaublich viel „Bock auf Fußball“ aus. „Schon bevor er wieder bei uns war, war er bei jedem Spiel am Platz. Er wollte uns wieder helfen. Es ist super, dass er bei uns bleibt.“ Dazu kommt noch Youngster Darwin Schäfer, der aus der A-Jugend von Croatia Mülheim, also aus der Leistungsklasse, kam – und dennoch sofort einschlug. „Der Junge hat richtig viel Potenzial“, sagt Kanzen. „Er ist noch sehr jung, da schwankt auch mal die Leistung, aber das ist normal und auch in Ordnung so. Darwin hat einen tollen Zug zum Tor, ist ein guter Kopfballspieler.“ Und da ist noch etwas, was dem Kapitän gefällt: „Er hört auf erfahrene Spieler, fragt selbst nach und nimmt die Tipps auch an. Das ist nicht bei allen jungen Spielern so.“

Wenn die Saison weitergeht, geht Kanzen optimistisch an die Aufgabe heran: „Wir haben eine tolle Mannschaft mit viel Potenzial. Ich gehe fest davon aus, dass das eine erfolgreiche Saison für uns wird.“ Der DSV 1900 kam zwar schwer in die Saison, wurde danach aber deutlich stärker. Aktuell steht das Team auf Rang zehn – drei Punkte hinter dem Ersten, aber auch nur zwei Zähler vor der roten Zone.