Kaum neue Erkenntnisse für Viktoria-Trainer Maik Sauer

„Als wenig produktiv und nicht gerade aufschlussreich“, betitelt Maik Sauer, Trainer des Fußball-Bezirksligisten Viktoria Buchholz, das Testspiel seiner Kicker beim TV Kalkum-Wittlaer. Der Düsseldorfer Bezirksligist behielt am Donnerstagabend mit 1:0 (1:0) die Oberhand.

„Aufgrund einiger Ausfälle mussten wir in einem anderen System antreten. Zudem haben einige Spieler auf ungewohnten Positionen gespielt“, erklärt Viktoria-Coach Sauer, der somit als Improvisationskünstler gefordert war. „Insgesamt haben wir verdient verloren. Unsere Körpersprache hat nicht gestimmt. Außerdem waren wir teilweise unkonzentriert und haben zu viele Fehlpässe gespielt“, gesteht Sauer, der seinem Team die schwache Leistung verzeiht: „Zu diesem Zeitpunkt der Vorbereitung sind solche Spiele ganz normal.“ Am Sonntag ist die Viktoria wieder am Ball. Dann gastieren die Buchholzer um 15 Uhr beim SV Budberg.

Vier Tore: Osman Sahin. Foto: Zoltan Leskovar / FUNKE Foto Services

Eine klare Kiste war das Duell zwischen den beiden A-Ligisten TuRa 88 Duisburg und Wanheim 1900. Die Gäste setzten sich am Kammerberg mit 6:1 (4:0) durch, wobei Osman Sahin einen Viererpack schnürte. Außerdem trafen Gianluca Barbetti und Marcel Müller für Wanheim sowie Marvin Martin für TuRa. Beim SVW ist Abteilungsleiter Denis Waldbach aus privaten Gründen zurückgetreten.

Drei Tore von Juretzko

6:1 hieß es auch beim Spiel zwischen dem DSC Preußen und der A-Liga-Reserve von Viktoria Buchholz – erstaunlicherweise für den gastgebenden B-Ligisten, der schon zur Pause mit 3:1 vorn lag. Marco Juretzko (3), Pascal Ostrowski, Melvin Haupt und Fabian Busch trafen für den DSC, Julian Mattern für den Gast.

Ein Ausrufezeichen setzte auch der Kreis Moerser A-Ligist FC Rumeln-Kaldenhausen, der beim Bezirksligisten SV Schwafheim nach 1:1-Pausenstand einen 5:1-Sieg einfuhr. Kevin Röös (2), Lukas Thieme, Chris Exner und Salvatore Bibbo ließen die Gäste jubeln.

A-Ligist SV Duissern lag bei Bezirksligist Mülheim 07 nach 45 Minuten schon mit 0:4 hinten, hielt aber letztlich die Niederlage mit 2:4 in Grenzen. Dafür sorgten die Treffer von Edon Gashi und Thilo Körperich.

Hamborn 07 testet im Doppelpack

Alle vier Duisburger Landesligisten sind an diesem Wochenende in Testspielen gefordert – einer sogar doppelt. Hamborn 07 trifft am Samstag um 17.15 Uhr im Holtkamp auf den Bezirksligisten Mülheim 07 und ist am Sonntag um 15 Uhr kurz hinter der Stadtgrenze beim Oberhausener B-Kreisligisten TuS Buschhausen II zu Gast, der vom Ex-Löwen Sven Posberg trainiert wird.

Einen echten Gradmesser empfängt der DSV 1900 am Sonnraf um 14 Uhr mit Teutonia St. Tönis. Die Gäste, trainiert von Ex-Profi Bekim Kastrati, sind Tabellenzweiter der Landesliga-Parallelgruppe. Platz zehn belegt dort derzeit der VfL Rhede, der zur gleichen Zeit Gastgeber für den FSV Duisburg ist. Sein einziges Testspiel überhaupt bestreitet der SV Genc Osman am Samstag um 15 Uhr in Gelsenkirchen bei Westfalenligist YEG Hassel.