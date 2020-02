Kein Punkt – aber der Duisburger SV 1900 II macht weiter

In regelmäßigen Abständen sorgt das Unvermögen von Fußballmannschaften bundesweit für gute TV-Quoten. Fernsehformate wie „Stern-TV“ oder „ran“ berichten gerne über die „schlechtesten Fußballmannschaften Deutschlands“. Vereine wie Inter Bochum 2003 (16 Spiele, 0 Punkte, 2:346 Tore) oder Germania Forchheim (17 Spiele, 0 Punkte, 4:334 Tore) erlangten so nach einer katastrophalen Saison wenigstens kurzzeitig mediale Aufmerksamkeit. Im Fußballkreis Duisburg/Mülheim/Dinslaken bewirbt sich die zweite Mannschaft des Duisburger SV 1900 gerade eifrig darum, in den Kreis dieser Mannschaften zu gelangen.

Der A-Kreisligist ist nach 16 Spielen noch punktlos und hat dabei ein Torverhältnis von 10:125 aufzuweisen. Bei einem Blick auf die letzten zehn Spielzeiten in der Kreisliga A, Gruppe 1, wirkt die Lage der Wanheimerorter noch dramatischer. In den vergangenen zehn Jahre wies keine Mannschaft der Kreisliga A, Gruppe 1, zu diesem Zeitpunkt eine schlechtere Bilanz auf. Bis auf den VfL Duisburg-Süd (2011/2012, 7 Punkte) und dem TuSpo Huckingen (2010/ 2011, 5 Punkte) erreichte der am Ende der Saison Tabellenletzte stets eine zweistellige Punktzahl.

Inventar in der Kreisliga A

Davon sind die 1900er weit entfernt. Dabei gehört die Reserve des Landesligisten seit dem Wiederaufstieg in der Saison 2011/2012 zum Inventar der Kreisliga A. Die letzten beiden Spielzeiten schlossen die Wanheimerorter jeweils auf Platz sieben ab. Damals leitete Tahar Elidrissi, der nun beim Tabellenvierten SV Wanheim 1900 die Verantwortung an der Seitenlinie trägt, noch die sportlichen Geschicke. Zu Beginn dieser Saison übernahm Trajce „Taki“ Palasoski, der zuvor viele Jahre Jugendtrainer beim DSV war. Der Erfolg blieb komplett aus.

Die Gründe für den beachtlichen Leistungsabfall des Teams sind – wie aus dem Umfeld der Mannschaft zu hören ist – vielseitig. Vor der Saison gab es einen großen Umbruch. Während Ex-Trainer Elidrissi einen Großteil des Kaders mit nach Wanheim nahm, verpassten es die Wanheimerorter, für ausreichend Neuzugänge zu sorgen. Die höchste Niederlage setzte es dann sofort zu Saisonbeginn, als mit 0:16 bei TuSpo Saarn verloren wurde. Was folgte, waren interne Streitereien in der Mannschaft und ein akuter Spielermangel, der teilweise durch Unterstützung aus den Alten Herren kompensiert wurde. Außerdem liefen Julien Schneider, Trainer der ersten Mannschaft, und sein Assistent Benjamin Theissen zwischenzeitlich für die „Zweite“ auf.

Spielabbrüche in der Hinrunde

Nur mit Mühe hielten die Wanheimerorter den Spielbetrieb aufrecht. Im Hinrundenverlauf kam es dennoch zu Spielabbrüchen. In Mündelheim trat der DSV Anfang November nur mit acht Spielern an, lag nach 35 Minuten mit 0:7 zurück und verließ anschließend das Spielfeld. Mit dem TB Heißen, dem SV Heißen II und dem VfvB Ruhrort/Laar warfen übrigens gleich drei Schlusslichter der vergangenen Jahre im Saisonverlauf das Handtuch und zogen ihre Mannschaft zurück. Die DSV-Reserve will weiterspielen. Kurios genug: Trotz der punktlosen Hinserie ist für die 1900er der Klassenerhalt noch möglich. Der Abstand zum Relegationsplatz beträgt elf Punkte.