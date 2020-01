Duisburg. So testeten die Duisburger Kreisligisten am Wochenende: TuRa zeigt aufsteigende Form, Mündelheim siegt deutlich beim FC Rumeln-Kaldenhausen.

Klare Sache für Meiderich 06/95 gegen Gelb-Weiß Hamborn

Bis zum 16. Februar haben die Fußball-Kreisligisten noch Gelegenheit, ihre Form zu testen – davon machten sie an diesem Wochenende reichliche Gebrauch.

Meiderich 06/95 – Gelb-Weiß Hamborn 5:2 (3:0): Eine klare Angelegenheit für die Gastgeber im Duell der beiden A-Ligisten, wobei die Hamborner noch weit von ihrer Bestform entfernt sind. Zoioui, Henseler, Schenk, Knoblich und Kaiser trafen für den Bezirksliga-Absteiger aus Meiderich, Dobiegala und Marciniak für Gelb-Weiß.

Eintracht Walsum – SuS 09 Dinslaken II 3:1 (0:1): Gegen den B-Ligisten benötigte die Eintracht eine lange Anlaufzeit zum Sieg, der erst in der 87. und 89. Minute gesichert wurde. Dreifacher Walsumer Torschütze war Pancerz.

Blau-Weiß Oberhausen – Rheinland Hamborn 4:3 (1:0): Eine gute Vorstellung der Hamborner, die beim Oberhausener Bezirksligisten bis zum 2:2 die Partie offen hielten. Hamborns Treffer buchten Al, Al Saalm und Amissah.

FC Rumeln-Kaldenhausen – TuS Mündelheim 1:4 (1:0): Nach einer schwächelnden ersten Halbzeit, in der Exner die Gastgeber in Führung gebracht hatte, kam Mündelheim erst nach der Pause richtig in Schwung und erspielte noch einen auch in der Höhe verdienten Sieg. Torschützen waren Straub, Schneider sowie Jan Felix und Tim Fabian Juschka.

SV Beeckerwerth – SG Wanheimer­ort/Taxi 3:3 (2:2): Eine ausgeglichene Partie, in der B-Ligist Beeckerwerth der noch schwächelnden SG in nichts nachstand. Für Beeckerwerth trafen Neunerdt (2) und Gümrük, für den klassenhöheren Gast Mank, Fuhl und Neumann.

TuRa 88 Duisburg – SG Osterfeld 4:2 (1:1): Die Turaner finden immer besser und verstärkt zu ihrer alten Form zurück und sind gut für den Kampf um den Klassenverbleib gerüstet. Eine Leistungssteigerung nach der Pause brachte gegen den Oberhausener Kreisligisten den verdienten Sieg für die Neudorfer durch die Tore von Fejza (2), Martin und Cilga.

Hamborn 07 II – FC Meerfeld 1:2 (1:1): Die Löwen kassierten gegen den Bezirksligisten eine unglückliche Niederlage. Danach sah es zumindest bis zur Pause noch nicht aus, nachdem Coban die Führung der gleichwertigen Moerser ausgeglichen hatte.

Rumelner TV II – Wanheim 1900 1:7 (1:4): Eine Galavorstellung der Wanheimer, die in keiner Phase etwas anbrennen ließen und die aus allen Lagen zu den Torerfolgen kamen. Mit fünf Treffern sicherte Sahin den Wanheimer Sieg fast im Alleingang, zwei weitere Tore steuerte Gümüs bei.

Rot-Weiß Mülheim – GSG Duisburg 2:0 (0:0): Ein Doppelschlag in der 59. und 63. Minute brachte dem Tabellenletzten der Bezirksliga den Sieg gegen A-Liga-Spitzenreiter GSG. Die Großenbaumer fanden diesmal nicht zu ihrer gewohnten Form.

TuSpo Huckingen – VfL Duisburg-Süd 4:3 (3:1): Ein ebenso spannendes wie torreiches Süd-Nachbarduell mit einem etwas glücklichen Huckinger Sieg durch die Tore von Sag (2), Temel und Karasoy. Für den VfL Süd trafen Dohren, Dembach und Hoffmann.