Kommentar: Einbußen wegen Corona auch für Spieler

Stavros Avgerinos hat derzeit keine leichte Aufgabe. Zusammen mit den übrigen Vorstandsmitgliedern des Eishockey-Oberligisten EV Duisburg und den für die sportliche Leitung Verantwortlichen Dirk Schmitz und Fabian Schwarze ist der Füchse-Vorsitzende bemüht, Sponsoren für die kommende Saison zu gewinnen. Möglichst für die Oberliga. Plan B sähe den Gang in die Regionalliga vor. „Wenn Eishockey vor Zuschauern möglich ist, wird der EVD in einer dieser beiden Ligen spielen“, sagte Avgerinos in einem Video-Statement des Vereins vor wenigen Tagen.

Clubs wollen und müssen Ausgaben senken

Doch längst ist es nicht mehr die auch unter normalen Umständen nicht gerade einfache Suche nach Geldgebern. Die Coronakrise sorgt dafür, dass einige potenzielle Geldgeber sich nun Sorgen über ihren eigenen Betrieb machen. Ob die Mittel der Bundesregierung in jedem Fall greifen, bleibt abzuwarten. Fakt ist, dass die Sorgen in Profi-Sportarten derzeit groß sind. Das gilt im Eishockey auch für Clubs in der DEL.

Nun stellt sich die Frage, ob die Oberliga nicht wieder das sein sollte, wofür sie an sich vorgesehen ist: als Bindeglied zwischen dem Amateurbereich und den beiden reinen Profiligen, der DEL und der DEL2. „In meinen Augen sollten die Oberliga eine Ausbildungsliga und wir ein Ausbildungsverein sein“, sagte Avgerinos in seinem Statement. Die Oberligisten erklärten kürzlich, dass vieles auf den Prüfstand müsse. Verbandsabgaben, allgemeine Kosten, eine mögliche Dreiteilung der Oberliga, um Ausgaben zu senken. Den Spielern muss allerdings auch klar sein, dass in einer Oberliga, die viel eher eine Amateur- oder allenfalls semiprofessionelle Liga ist, künftig deutlich weniger gezahlt werden kann. Avgerinos kündigte an, das Training der ersten Mannschaft in den Abend zu verlegen – um den Spielern, die Schule, das Studium oder eine Ausbildung zu ermöglichen. Klar ist, die Geldschraube muss gedreht werden – und zwar nach unten. In einer Liga, in der gerade nur wenige Clubs, im Norden wie im Süden, in die DEL2 drängen, macht das auch Sinn.