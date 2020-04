Landesligisten einig: Keiner soll runter – der FSV soll rauf

Das ging recht schnell. 17 Mannschaften nahmen am Mittwoch an der Videokonferenz des Fußballverbandes Niederrhein mit den Vereinen der Landesliga-Gruppe 1 teil, um darüber zu beraten, wie es nach der Unterbrechung der Saison aufgrund der Corona-Pandemie weitergehen soll. Und zumindest diese Staffel war sich einig: „Alle waren für den Abbruch der Saison ohne Absteiger, aber mit Aufsteigern. Dann besteht Planungssicherheit und wir können die neue Saison hoffentlich halbwegs normal angehen“, erklärte Julien Schneider, der Trainer des Duisburger SV 1900.

„Es ist eine vernünftige Sache, die Vereine zu befragen“, sagte der Coach der Wanheimerorter. Die Frage, wie viele Teams in die Oberliga aufsteigen dürfen, „wurde nicht ausgiebig thematisiert. Es läuft aber wohl auf einen oder zwei Aufsteiger pro Gruppe hinaus“, so Schneider. Sven Schützek, Trainer der SV Hönnepel-Niedermörmter aus der Gruppe 2, hatte die zumindest zeitweilige Wiedereinführung einer dritten Landesliga-Gruppe ins Spiel gebracht. „Ich wäre aber eher für zwei 20er-Staffeln“, sagt Schneider.

Genc-Trainer Ilyas Basol. Foto: Bernd Obermann / FUNKE Foto Services

Ilyas Basol, Trainer des SV Genc Osman Duisburg, hatte sich vor zwei Wochen noch für eine Fortsetzung der Saison ausgesprochen. Nun revidierte er seine Meinung. „Es macht keinen Sinn mehr, die Saison durchzuboxen“, sagt der 52-Jährige vor dem Hintergrund, dass weiterhin nicht absehbar ist, wann das Training wieder möglich sein wird.

Basol spricht sich für einen Aufstieg des TV Jahn Hiesfeld und des FSV Duisburg in die Oberliga aus. Absteiger soll es keine geben. Der Genc-Coach würde die sechs Bezirksliga-Spitzenreiter aufsteigen lassen. Basol: „Dann hätten wir zwei 19er-Gruppen und brauchen dann auch keine dritte Gruppe.“

Nach allgemeiner Auffassung wäre der FSV als Vizemeister damit am Ziel seiner Wünsche: dem sofortigen Wiederaufstieg zur Oberliga. „Natürlich würden wir lieber spielen, wenn es möglich wäre, aber die Gesundheit geht nun einmal vor“, sagt Sportchef Erol Ayar, der an der Videoschalte teilnahm. Sein Team war sowohl nach der Hinrunde als auch zum Zeitpunkt der Unterbrechung Zweiter – wenn auch mit drei Punkten Vorsprung gegenüber dem SC Düsseldorf-West. „Klar, wir hätten natürlich auch zufällig Dritter oder Vierter sein können, dann hätten wir Pech gehabt. Aber die anderen Vereine haben dafür plädiert, dass der Erste und der Zweite aufsteigen sollen. Ich glaube auch, dass wir es genau wie Hiesfeld verdient haben“, so Ayar.

Pomp hätte nicht unbedingt auf Absteiger verzichtet

Für ihn ist demzufolge nur noch bedingt interessant, wie sich die Landesliga in der kommenden Saison darstellt – das sieht logischerweise für Hamborn 07 ganz anders aus. Trainer Michael Pomp, der die Löwen in der Konferenz vertrat, hatte im Vorfeld Zweifel geäußert, ob wirklich auf Absteiger verzichtet werden solle. „Letztlich habe ich aber keinen Sinn darin gesehen, allein die Gegenrede zu führen. Am Ende ist es ja für uns auch nicht von Belang“, so Pomp, der sich auf ein Kurzstatement beschränkte.

Der Idee, die Landesliga übergangsweise in drei Gruppen auszuspielen, kann er nichts abgewinnen: „Das Niveau wird ja ohnehin schon sinken, da es vier Aufsteiger und keine Absteiger aus der Oberliga gibt. Ich glaube nicht, dass man sich damit dann noch einen Gefallen tut.“