Leisten-OP! MSV Duisburg vorerst ohne Petar Sliskovic

Der außerordentliche Bundestag des Deutschen Fußball-Bundes brachte am Montag keine Überraschung. Der Ball wird in der 3. Fußball-Liga ab Pfingsten wieder rollen. Der MSV Duisburg wird somit am Sonntag im Stadion an der Grünwalder Straße mit der Auswärtspartie beim TSV 1860 München den Spielbetrieb wieder aufnehmen.

222 Delegierte stimmten online für eine Fortsetzung der 3. Liga. Das sind 94,87 Prozent der Stimmen. Es gab zwölf Gegenstimmen und 16 Enthaltungen.

Seit Wochen tobt der Streit über die Fortsetzung der dritthöchsten Spielklasse. Die Liga ist gespalten. Bei der letzten Abstimmung der 20 Klubs Ende April hatten sich nur zehn Vereine für eine Fortsetzung des Spielbetriebs ausgesprochen. Diese Zerissenheit schlug sich nicht im Geschehen des DFB-Bundestages nieder. Das liegt auch an der Struktur des Gremiums. Die Versammlung setzt sich aus dem DFB-Vorstand und den Vertretern der Landesverbände zusammen. Der Ligaverband DFL ist mit 74 Stimmen vertreten. Die Vereine der 3. Liga sind somit allenfalls nur indirekt repräsentiert. Gegenwind gab es für den DFB bei der virtuellen Sitzung nicht: Vor der Abstimmung gab es keine Wortmeldungen.

Fritz Keller hofft auf Ruhe

Zuletzt hatten sich vor allem der SV Waldhof Mannheim, der FC Carl Zeiss Jena und der Hallesche FC für einen Abbruch ausgesprochen. Die Hallenser hatten den DFB noch am Wochenende mit einem anwaltlichen Schreiben aufgefordert, für alle Teams gleiche Wettkampfbedingungen zu schaffen. Das beeinflusste das Abstimmungsverhalten nicht. Das bedeutet: Die Mannschaften mit Trainingsrückstand erhalten keine Gelegenheit, die Defizite aufzuholen.

Der offensive Mittelfeldspieler Darius Ghindovean rückt beim MSV Duisburg in den Profikader auf. Foto: Mark Bohla

„Ich hoffe, dass alle Beteiligten, das demokratische Votum akzeptieren“, sagte DFB-Präsident Fritz Keller in Anschluss an den Bundestag. Keller weiter: „Alles was bisher war, ist vergessen.“

Vermutlich werden aber nicht alle Vereinsfunktionäre ihre Festplatte löschen. DFB-Vize Rainer Koch erwartet, dass der Streit weitergeht. „Ich befürchte, dass die Anwälte der Unterlegenen sich umgehend auf den Weg zu den Gerichten machen werden“, erklärte der Jurist. DFB-Generalsekretär Friedrich Curtius bestätigte am Montag, Schreiben erhalten und sie an die zuständigen Stellen zur Prüfung weitergeleitet zu haben. Curtius: „Wir wollen spielen.“

Ghindovean rückt aus der U 19 auf

Den MSV Duisburg, dessen Spieler am Montag das Quarantäne-Quartier im Landhaus Milser bezogen haben, plagen derweil neue Sorgen. Nach Abwehrspieler Joshua Bitter (Muskelriss) fällt nun auch Petar Sliskovic für den Re-Start aus. Der Stürmer muss sich am Mittwoch in der Unfallklinik einer Leistenoperation unterziehen und wird damit vorerst nicht zur Verfügung stehen. Der 29-Jährige hatte zuletzt mit Leistenbeschwerden mehrfach pausieren müssen.

Für Sliskovic rückt nun der A-Jugendliche Darius Ghindovean in den Profikader auf. Der 19 Jahre alte offensive Mittelfeldspieler hat sich bereits den Corona-Tests unterzogen und wird mit nach München reisen. Der 18-Jährige bestritt sechs Partien für die rumänische U-19-Nationalmannschaft. In der A-Jugend-Bundesliga erzielte er in 17 Partien sechs Tore und neun Assists.