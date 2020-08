Leon Taraschewski kehrt zum EV Duisburg zurück

Duisburg. Nach zwei Jahren in Dinslaken kehrt Stürmer Leon Taraschewski zu den Füchsen Duisburg zurück. Planung des EVD auf der Zielgeraden.

Manchmal ist die Anfrage des Spielers schneller als die des Sportlichen Leiters. „Leon hat mich tatsächlich angerufen, bevor ich es selbst machen konnte“, berichtet Dirk Schmitz mit einem Lachen. Diese Rückkehr ergab sich also beinahe von selbst: Nach zwei Jahren beim künftigen Konkurrenten in der Eishockey-Regionalliga, den Dinslakener Kobras, spielt Leon Taraschewski nun wieder für den EV Duisburg.

„Wir wollten Leon auch unbedingt wieder bei uns in Duisburg haben“, sagte der Füchse-Sportchef. Der 22-Jährige ist ein waschechter Duisburger – die Zahl derjenigen im EVD-Team, auf die das zutrifft, nimmt also zu. Der Stürmer stammt aus dem Nachwuchs der Jungfüchse, lief aber auch für Ratingen und Hannover auf, ehe er 2014 zu den EVD-Junioren zurückkehrte und in der Saison 2015/16 zum ersten Mal in der ersten Mannschaft eingesetzt wurde.

Starker Einstand im Oberliga-Team

Seinerzeit schlug der Youngster hervorragend ein, traf in 19 Oberliga-Spielen viermal für Schwarz-Rot. Dann jedoch warfen ihn langwierige Verletzungen zurück – die Saison 2017/18, offiziell noch als Fuchs, verpasste er sogar komplett. In Dinslaken wagte er in der Regionalliga einen Neuanfang, kam in der Saison 2018/19 in 36 Spielen auf 16 Tore und zwölf Vorlagen; in der zurückliegenden Spielzeit lief er 22 Mal für die Kobras auf und verbuchte sechs Tore und fünf Assists.

„Leon brennt zu 100 Prozent für den EVD“, freut sich Dirk Schmitz auf den Rückkehrer. „Er will mit uns den Weg weitergehen. Mit ihm in der Zukunft die Oberliga zurückzukehren, wäre eine tolle Sache“, unterstreicht der Sportliche Leiter.

Schmitz hatte Taraschewski nie aus den Augen verloren. „Ich habe einige Spiele von Leon für die Kobras gesehen. Er ist ein echter Kämpfertyp. Natürlich kann er sich immer noch weiterentwickeln. Gesundheitlich ist Leon völlig fit. Die alten Verletzungen sind ausgestanden.“

Neue Klubs für Eckl und Tegkaev

Die Personalplanungen der Füchse sind damit auf der Zielgeraden. „Rein von der Eishockey-Seite her sind noch zwei Positionen offen“, berichtet der Sportliche Leiter. Freilich sind noch lange nicht alle Spieler bekanntgegeben worden, die künftig für die Füchse spielen werden. „Das liegt auch daran, dass neben dem Eishockey-Vertrag auch die Arbeitsstelle geklärt sein muss. Erst wenn beides unterzeichnet ist, macht es Sinn, eine Verpflichtung bekanntzugeben“, erklärt Schmitz, der aber erwartet, zeitnah weitere Verpflichtungen melden zu können.

Derweil haben zwei EVD-Spieler der vergangenen Saison neue Vereine gefunden: Alex Eckl schließt sich dem SC Riessersee, Artur Tegkaev den Saale Bulls Halle an.