Luft wird dünner – aber Homberg will sich weiter wehren

Zuversicht klingt anders. Bis zum 25. Spieltag waren die Regionalliga-Kicker des VfB Homberg noch stets guter Dinge, wenn es um den Klassenerhalt in der vierthöchsten Liga ging. Doch nach dem bitteren 0:3 im Sechs-Punkte-Kellerduell beim TuS Haltern klang erstmals ein Hauch von Zweifel durch – wenngleich die Gelb-Schwarzen die Köpfe oben halten.

„Wir werden uns jetzt nicht abmelden“, beteuert Dennis Wibbe, „und wir werden den Wettbewerb vernünftig zu Ende bringen.“ Die Frage ist, was dieses Ende für den abstiegsbedrohten Aufsteiger übrig haben wird. Und diesbezüglich war das Ergebnis in Haltern nicht nur für den VfB-Kapitän „ein heftiger Nackenschlag“.

Sechs Punkte fehlen bis Platz 14

Die Luft im Tabellenkeller wird für die Homberger immer dünner. Sechs Punkte fehlen zum sicher rettenden Platz 14, auf dem nun Haltern steht, fünf Punkte sind es zum Wuppertaler SV, der den möglicher Weise zum Klassenerhalt ausreichenden Rang 15 einnimmt. Und auch der SV Lippstadt, der noch einen Punkt vor dem VfB steht, ist nicht aus den Augen zu verlieren. Die Ostwestfalen haben zwei Spiele weniger auf dem Konto als der VfB, die Wuppertaler ein Spiel – der TuS Haltern gar deren drei. Hinzu kommt, dass der VfB von allen genannten Teams die schlechteste Tordifferenz aufweist. „Aber wir brauchen auch gar nicht auf die anderen zu gucken“, stellt Dennis Wibbe klar. „Erst einmal müssen wir selber unsere Punkte holen, dann können wir vielleicht schauen, was die anderen machen.“

Frank Hildebrandt, Sportlicher Leiter des VfB. Foto: Arnulf Stoffel / FUNKE Foto Services

Sein sportlicher Leiter sieht es genauso. „Man kann in dieser Liga ja nie wissen, was noch so alles passiert“, sagt Frank Hildebrandt. „Aber die Teams, die aktuell unten drin stehen, werden den Abstieg wohl unter sich ausmachen. Und aus diesen direkten Duellen haben wir zu wenig Punkte geholt. Wir haben zweimal gegen Wuppertal und zweimal gegen Haltern verloren. Es ist schön, gegen Verl und Essen zu gewinnen, aber am Ende werden die direkten Duelle wohl entscheidender sein.“

Wolfgang Graf gibt jedenfalls noch lange nicht auf. Wenngleich der Abteilungsleiter des VfB beim Kellerduell gleich in mehrfacher Hinsicht Frust sammelte. Auf der einen Seite dürfte dem 2. Vorsitzenden beim Anblick des als regionalligatauglich geltenden TuS-Stadions mit Blick auf die eigenen erforderlichen Maßnahmen, die der VfB vor der Saison im weitaus besser ausgestatteten Homberger PCC-Stadion durchführen musste, das Herz geblutet haben. Die erforderliche Tribüne, die aus 100 Sitzplätzen besteht, war am Samstag abgesperrt. Die restlichen Sitzplätze werden in Form von Gartenmöbeln angeboten – und der „Gästeblock“ ist durch einen kleinen, mittels Zaun abgesperrten, ebenerdigen Bereich hinter dem Tor umgesetzt worden. „Was mussten wir nicht alles machen und trotzdem noch bangen?“, fragte sich der Abteilungsleiter da nicht zu Unrecht.

Ärger über den Schiedsrichter

Des Weiteren wurmte Graf nicht zum ersten Mal die Leistung der Unparteiischen. „Was Schiedsrichterentscheidungen angeht, haben wir in dieser Liga wirklich einen Mega-Anti-Lauf“, sagte er mit Blick auf die Entstehung zum Handelfmeter, der in der 63. Minute zum Halterner 2:0 führte, nachdem Mike Koenders den Ball bei einer Grätsche an den Arm bekam, mit dem er sich vom Boden abstützte. „Bis dahin hatte ich zu keiner Zeit das Gefühl, das uns dieser Gegner besiegen wird. Danach sind wir eingeknickt, ja. Aber diese Szene war entscheidend für den Ausgang in diesem wichtigen Spiel.“

Doch der Vizeboss stellt klar: „Mit erhobenem Kopf und ausgefahrenen Schultern werden wir uns bis zum Ende dagegen wehren, egal gegen wen wir spielen. Wir haben uns nie etwas zu Schulden kommen lassen. Und wir werden so lange jeden Zentimeter umpflügen und so lange dagegen halten, bis der letzte Ball geschossen ist.“