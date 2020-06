Maksuti trifft in letzter Sekunde für den MSV Duisburg

Duisburg. In der dritten Minute der Nachspielzeit rettet Kristina Maksuti dem Frauen-Fußball-Bundesligisten MSV Duisburg gegen den 1. FC Köln einen Punkt.

MSV Duisburg –

1. FC Köln1:1 (0:0)

MSV: Kämper – Himmighofen (64. Angerer), O’Riordan, Debitzki, Moore, Zielinski – Günster, Morina, Radtke (64. Fürst) – Halverkamps (64. Maksuti), Lange.

Tore: 0:1 Nietgen (53.), 1:1 Maksuti (90.+3).



Kristina Maksuti rettete dem MSV Duisburg am Donnerstag in der Schauinslandreisen-Arena im Abstiegskampf der Frauen-Fußball-Bundesliga in letzter Sekunde einen wichtigen Punkt. In der dritten Minute der Nachspielzeit köpfte sie im Kellerduell mit dem 1. FC Köln zum 1:1 (0:0) ein.

„Das sind natürlich die schönsten Punkte. Am Ende haben wir die richtige Moral und den Kampfgeist gezeigt“, atmete MSV-Trainer Thomas Gerstner nach die Spiel tief durch. Das Remis hilft dem MSV mehr als den Kölnerinnen.

MSV Duisburg wieder ohne Makas

Der MSV Duisburg nahm das Abstiegsduell mit dem 1. FC Köln mit einem Kader von 18 Spielerinnen in Angriff. Führungsspielerin Lisa Makas, die schon bei Re-Start bei Bayer Leverkusen am vergangenen Samstag gefehlt hatte, gehörte überraschend erneut nicht dem Aufgebot an. Überraschend war auch eine andere Personalie. Marina Himmighofen, die schon mehrfach die Schuhe an den Nagel gehängt hatte, gab zum dritten Mal ein Comeback. Die 35-Jährige spielte auf der rechten defensiven Außenbahn. Vanessa Fürst saß erstmals nach ihrer Knieverletzung wieder auf der Bank.

Nina Lange (links), beim Sieg in Leverkusen noch Doppeltorschützin für den MSV Duisburg, ging am Donnerstag leer aus. Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

Thomas Gerstner legte den Fokus auf eine solide Abwehrarbeit. In der Rückwärtsbewegung agierten die Zebras mit einer Fünferkette. Bei offensiven Aktionen schaltete sich Linksverteidigerin Yvonne Zielinski mit ein. Allerdings waren Vorstöße der Gastgeberinnen vor allem im ersten Durchgang rar gesät.

So hatte Köln zunächst mehr Spielanteile und verbuchte in der ersten Halbzeit die einzige nennenswerte Möglichkeit. FC-Spielerin Kristina Hild tanzte auf dem Flügel Marina Himmighofen aus und flankte gefährlich ins Zentrum. Die Duisburgerinnen konnten die Situation jedoch bereinigen.

In der 53. Minute sah die MSV-Abwehr jedoch schlecht aus. In Anschluss an eine Ecke brachte Peggy Nietgen Köln per Kopf in Führung. In der 64. Minute hatte der MSV Glück, als Abwehrspielerin Claire O’Riordan nach einem eigenen Patzer gegen Rachel Rinast den Ball noch von der Linie kratzen konnte.

MSV Duisburg macht Druck in der Schlussphase

Thomas Gerstner reagierte mit einem Dreifachwechsel, der beinahe umgehend Erfolg brachte. Die eingewechselte Kristina Maksuti traf in der 66. Minute den rechten Pfosten. Von dort rollte der Ball an der Linie entlang. Die Duisburgerinnen reklamierten, doch es blieb beim 0:1.

Der MSV Duisburg erhöhte den Druck. Doch im Vergleich zum 2:0-Sieg bei Bayer Leverkusen fehlte die Präzision, Köln agierte insgesamt ballsicherer. In der Schlussphase schaltete sich auch Abwehrspielerin Claire O’ Riordan noch in den Sturm ein, auch Torhüterin Meike Kämper hielt sich im gegnerischen Strafraum auf. In letzter Sekunde war dann Kristina Maksuti zur Stelle.