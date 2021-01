Mara Grutkamp wechselt zum MSV Duisburg

Duisburg Die 20-jährige Offensivspielerin Mara Grutkamp kommt von der SGS Essen zunächst als Amateurspielerin zum Bundesligisten MSV Duisburg.

Die Fußballerinnen des MSV Duisburg können einen Zugang verzeichnen: Vom Bundesliga-Nachbarn SGS Essen wechselt die 20-jährige Mara Grutkamp an die Mündelheimer Straße – zunächst aber als Amateurspielerin.

Seit fünf Jahren war die Offensivspielerin für die Essenerinnen am Ball – nur unterbrochen von einem Ausflug zur Creighton University in Omaha, Nebraska, wo sie für die dortigen Bluejays spielte, coronabedingt aber nach Essen zurückkehrte. „Ich bin dankbar, dass mich die SGS nach dem kurzen Abenteuer Amerika wieder aufgenommen hat. Ich denke jedoch, dass es wichtig für mich ist, Spielpraxis in der 1. Liga zu sammeln“, so Grutkamp. „Diese Chance bietet sich mir beim MSV.“