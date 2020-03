Maxi Fritzsche verlässt den DSV 1900 in Richtung Speldorf

Der Fußball-Landesligist Duisburger SV 1900 muss einen Abgang zur Saison 2020/21 bestätigen. Mittelfeldspieler Maximilian Fritzsche kehrt nach zwei Saisons im Trikot der Wanheimerorter zum VfB Speldorf zurück.

„Wir hätten Maxi gerne gehalten und hatten ihm auch ein Angebot gemacht. Er hat sich leider dagegen entschieden“, sagt DSV-Trainer Julien Schneider. Fritzsche hatte bereits von 2013 bis 2018 für die Mülheimer gespielt. „Maxi arbeitet bei der Stadt Mülheim, viele alte Weggefährten werden für Speldorf spielen, sodass er sich für den Wechsel entschieden hat. Das ist auch völlig okay so“, sagt Schneider. Fritzsche musste verletzungsbedingt lange pausieren und kam danach zwar nicht mehr auf der Sechser-Position vor der Abwehr, dafür aber in der defensiven Kette zum Einsatz: „Das hatte er richtig gut gemacht.“

Dennoch sieht sich Schneider in der Saisonplanung – wann auch immer die neue Spielzeit beginnt – im Soll. „Wir sind schon recht weit. Etwa 15 Spieler aus unserem aktuellen Kader werden bleiben, zwei externe Neuzugänge gibt es schon, zwei oder drei weitere kommen hinzu“, so Schneider, der ergänzt: „Das geben wir aber nicht kleckerweise, sondern in Kürze geschlossen bekannt.“

Drei Kaderplätze will Schneider offenhalten, da er in Folge der Coronakrise noch mit einigen Veränderungen bei zahlreichen Teams rechnet.