Meiderich 06/95 schafft Aufstieg mit drei Mannschaften

In nahezu allen Sportarten haben sich die Verantwortlichen in den vergangenen Wochen den Kopf darüber zerbrochen, wie sie mit der angesichts der Corona-Krise unterbrochenen Saison umgehen sollen. Der Deutsche Tischtennis-Bund und seine Landesverbände haben sich nun auf eine Lösung geeignet, die bei den Vereinen auf ein sehr gemischtes Echo treffen dürfte: Die Spielzeit wird abgebrochen, die zum Zeitpunkt der Unterbrechung vorliegende Tabelle wird zum Abschlusstableau erklärt – direkte Auf- und Absteiger inbegriffen.

Werner Schmitz-Büsing, Sportwart von Meiderich 06/95, kann damit sehr gut leben: „Das ist nicht zwingend die Entscheidung, die wir erwartet haben, aber eine, die wir erhofft haben.“ Jedes andere Vorgehen – Wertung der Hinrundentabelle, Annullierung der Saison – hätte den Meiderichern weniger gefallen. Denn: Neben der zweiten Männermannschaft (Aufstieg aus der Bezirksklasse in die Bezirksliga) und dem ersten Frauenteam (Aufstieg aus der Bezirks- in die Verbandsliga), die schon zur Halbserie in ihren Gruppen vorn lagen, steigen nun auch die ersten Männer auf, die nach elf Spieltagen in der Verbandsliga noch hinter Spitzenreiter Olympia Bottrop rangierten, inzwischen aber Platz eins übernommen haben.

Werner Schmitz-Büsing freut sich über den Dreifachaufstieg von Meiderich 06/95. Foto: Meiderich 06/95

„Jetzt haben wir Planungssicherheit“, sagt Schmitz-Büsing – natürlich immer vorausgesetzt, dass die kommende Saison unter regulären Bedingungen stattfinden kann, was ja noch lange nicht sicher ist. Er steht in Verhandlungen mit zwei Spielern, die das Team für die schwierigeren Aufgaben in der NRW-Liga wappnen sollen.

Einziger sicherer Abgang ist der US-Amerikaner Kai Zarehbin, der bei seinen Einsätzen mit starken Leistungen mithalf, die Punkte zum Aufstieg zu holen. Geplant wird hingegen ebenso weiterhin mit dem jungen Chilenen Eusebio Vos und dem derzeit noch in Polen lebenden Andrzej Borkowski. „Er hatte einen Job in Deutschland in Aussicht, aber das ist ja alles angesichts der Lage ungewiss“, so Schmitz-Büsing. Weiter für 06/95 an die Platte gehen sollen auch Alexander Bosliakov, Christian Knorr und Jörn Glomb.

Unklarheit über Teams auf den Relegationsplätzen

Die Entscheidung der Verbände sagt aber noch nicht endgültig aus, wie sich die Ligen in der kommenden Saison zusammensetzen werden – zum einen, weil in allen Gruppen auch Teilnehmer an der jeweiligen Auf- und Abstiegsrelegation vorgesehen sind. Wie mit den entsprechenden Teams verfahren wird, ist noch unklar. Außerdem ist Tischtennis bekanntlich eine der Sportarten mit den meisten nach Saisonende vorgenommenen Rückzügen – entweder in untere Klassen oder komplett vom Spielbetrieb. Da werden die nächsten Wochen zeigen müssen, wer sich wie aufstellt.

Gewissheit über ihre Ligenzugehörigkeit dürften die beiden bisherigen Duisburger Männer-Landesligisten haben. Während der TTC Homberg als Siebter sicher die Klasse hält, muss der Meidericher TTC als Tabellenletzter in die Bezirksliga. Der einstige deutsche Vizemeister hatte ohnehin nur noch eine Minichance auf den Klassenerhalt gehabt.

Die Frauen von Meiderich 06/95 sind in die Verbandsliga aufgestiegen: (von links) Berna Al, Mirja Störmer, Kathrin Heinrich, Ann-Kathrin Koch. Foto: Meiderich 06/95

Auf Bezirksebene herrscht für manche der hiesigen Vertreter hingehen Ungewissheit. Bei den Männern muss Ex-Verbandsligist TTV Hamborn 2010 als Zehnter aus der Bezirksliga runter. In der Gruppe 2 der Bezirksklasse steigt Meiderich 06/95 II auf, während Meiderichs „Dritte“ als Siebter und der TTC Homberg II als Achter Relegationsplätze einnehmen, deren weitere Bedeutung noch geklärt werden muss.

ESV Großenbaum steigt auf und ab

Der VfL Rheinhausen steigt als Zehnter der Gruppe 3 ab, ebenso der ESV Großenbaum II als Elfter der Gruppe 4. Großenbaums „Erste“ hingegen ist für die Bezirksliga qualifiziert. Auf Abstiegsrelegationsplätzen stehen hier Eintracht Duisburg (Siebter) und der TTV Blau-Weiß Neudorf (Achter). Duisburger Aufsteiger zur Bezirksliga gibt es weder im Kreis Rhein-Ruhr noch im Kreis Krefeld, in dem die linksrheinischen Duisburger Teams spielen.

Bei den Frauen dürfen Meiderich 06/95 und der ETuS Wedau als Erste ihrer Bezirksliga-Gruppen in die Verbandsliga aufsteigen. Die TTG DJK Rheinland Hamborn (Vierter Gruppe 1) bleibt drin, der TTC DJK Gelb-Schwarz Kaßlerfeld (Neunter Gruppe 2) nimmt einen Relegationsrang ein.

In der Bezirksklasse dürfen weiterhin Meiderich 06/95 II (Sechster Gruppe 1) und der SV Wanheim (Fünfter Gruppe 2) antreten