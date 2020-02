Meiderich 06/95 thront weiterhin an der Verbandsliga-Spitze

Die Tendenz bleibt unverändert: Während Meiderich 06/95 auch das dritte Spiel der Rückrunde gewonnen hat und weiter Spitzenreiter der Tischtennis-Verbandsliga ist, warten der TTC Homberg und der Meidericher TTC nach wie vor auf ihren ersten Sieg im neuen Jahr. Beide gingen am Wochenende leer aus.

Verbandsliga: Meiderich 06/95 – TTC Union Mülheim 9:2: Das Duell mit dem Team aus der Nachbarstadt endete mit demselben Ergebnis wie in der Hinrunde. Freilich hätte es auch etwas knapper ausgehen können, doch Alexander Bosliakov und Neuzugang Eusebio Vos gewannen ihre Einzel in der ersten Runde jeweils doch noch im fünften Satz. Bosliakov machte dann letztlich mit seinem zweiten Sieg den Deckel drauf. Außerdem punkteten Andrzej Borkowski (2), Christian Knorr und der wieder starke Youngster Vincent Moj sowie die Doppel Borkowski/Vos und Bosliakov/Glomb. Am Samstag steht der nicht einfache Gang zum zwei Punkte entfernten Tabellendritten DJK Adler Union Frintrop an.

Landesliga: TTC Homberg – TTV Rees-Groin II 5:9: Es bleibt bei erst einem Punkt in der Rückrunde für den ehemaligen Tabellenführer, der ohne die erkrankten Maarten Peltz und Bastian Jäschke auskommen musste. Für einen Einsatz des lange verletzten Christian Timmerman war es noch zu früh. Die Ersatzspieler Arno Fink und Michael Peltz schlugen sich vor allem im Doppel, das nur knapp verloren ging, tapfer, doch letztlich sprang im unteren Paarkreuz, sonst eine Homberger Domäne nichts heraus. So reichte es nur zu je einem Punkt durch Ingo Rix, Luca Kasper, Alexander Gebauer und Jürgen Grewing sowie das Doppel Rix/Gebauer. Samstag geht es zum TV Bruckhausen, der vier Punkte hinter dem TTC einen Relegationsplatz einnimmt. „Für Bruckhausen ist das schon ein Endspiel“, weiß Christian Timmerman.

VfL Rhede – Meidericher TTC 9:7: Es ist wie verhext: Trotz starker Leistung ging der Tabellenvorletzte wieder leer aus. Erneut stand der verletzte Henning Huppers nur pro forma an der Platte, womit die drei Partien mit seiner Beteiligung kampflos weg gingen, aber nicht von unten aufgefüllt werden musste. Das hätte zu einem Remis oder gar mehr reichen können, doch zwei Fünf-Satz-Niederlagen von Andreas Boos im Einzel sowie im Doppel mit Markus Koitka verhinderten dies. „Im letzten Jahr hätten wir das mit 9:7 gewonnen“, haderte Teamsprecher Peter Markwitz. Er punktete ebenso doppelt wie Markus Koitka, je einen Erfolg landeten Andreas Boos und Shakjir Aliu sowie das Doppel Aliu/Markwitz. Das Spiel beim TV Voerde wurde vom kommenden Samstag auf den 15. Februar verlegt.