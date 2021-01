MSV Duisburg auf Shopping-Tour: Marlon Frey kommt

Duisburg Der MSV Duisburg verpflichtet Mittelfeldspieler Marlon Frey vom SV Sandhausen. Auch ein Innenverteidiger soll kommen.

Nach langer Zeit war Maskottchen Ennatz am Mittwoch mal wieder bei einem Heimspiel des Fußball-Drittligisten MSV Duisburg im Stadion zugegen. Schließlich gab es etwas zu feiern. Die Puppe hielt ein „Danke-Plakat“ in den Händen – für all jene, die zum Gelingen des finanziellen Lückenschlusses beigetragen hatten. Am Ende freuten sich aber nur noch die Magdeburger – über ihren 2:1-Sieg über die Zebras.

Manch ein Unterstützer mag sich am Ende gefragt haben, wofür er Geld gegeben hat – um der Besatzung auf dem sinkenden Schiff den Untergang im Rahmen der Möglichkeiten noch einigermaßen erträglich zu machen? Der Auftritt der Zebras im so genannten Sechs-Punkte-Spiel war ernüchternd. Magdeburg war kein Gegner auf Augenhöhe, der Ex-Tabellennachbar lieferte den reiferen Auftritt ab und nahm verdient die drei Zähler mit nach Sachsen-Anhalt.

So reicht es nicht für den MSV Duisburg

Trainer Gino Lettieri hatte am Ende des vergangenen Jahres festgestellt, dass sich seine Mannschaft stabilisiert hätte. Vermutlich kommen da auch dem 54-Jährigen mittlerweile die Zweifel. Und: Es liegt nicht allein am Verletzungspech. So reicht es nicht.

Das belegt auch die Tabelle. Mit gerade einmal 18 Punkten starten die Zebras am Samstag mit dem Heimspiel gegen den FC Hansa Rostock in die zweite Serie. In der letzten Saison stand der MSV nach 19 Spielen mit 38 Zählern an der Spitze. Gar nicht so lange her, trotzdem weit weg. Es könnte das Gefährliche an dieser Nummer sein: Der Gedanke, dass ein ehemaliges Spitzenteam binnen so kurzer Zeit gar nicht in die Viertklassigkeit abstürzen kann.

Doch – so etwas ist möglich. Damit der Abstieg in die Regionalliga abgewendet werden kann, müssen die Zebras in der Rückrunde deutlich zulegen, um Platz 16 zu erreichen. In den vergangenen vier Spielzeiten waren dafür 44, 45, 40 und 46 Punkte notwendig.

Frey soll für spielerische Akzente setzen

Die sportliche Leitung will nun personell nachbessern. Es soll ein Großeinkauf werden, bis zu vier neue Spieler sollen kommen. Mit dem Regensburger Federico Palacios heuerte der erste Neue bereits am Mittwoch an. Der offensive Mittelfeldspieler feierte am Abend gegen Magdeburg als Einwechselkraft sein MSV-Debüt.





Am Donnerstag folgte der zweite Neuzugang. Vom Zweitligisten SV Sandhausen kommt ablösefrei Mittelfeldspieler Marlon Frey. Der 24-Jährige gehörte in dieser Saison nur zweimal dem Kader an und kam nicht zum Einsatz. Im Dezember stellte Sandhausens neuer Trainer Michael Schiele den gebürtigen Düsseldorfer vom Training frei. Bei den Zebras soll Frey im Mittelfeld für spielerische Akzente setzen und auch den Langfrist-Ausfall von Mirnes Pepic kompensieren.

Auch Velkov soll zum MSV kommen

Nach Informationen der Redaktion soll auch Innenverteidiger Stefan Velkov, der am Mittwoch seinen Vertrag beim Ligakonkurrenten KFC Uerdingen aufgelöst hat, noch zum MSV stoßen. Velkov bestritt für den KFC fünf Spiele, kam nach dem 20. Oktober bei den Krefeldern nicht mehr zum Einsatz. Der Bulgare absolvierte im Februar letzten Jahres sein erstes und bislang einziges Länderspiel für sein Heimatland.

Für alle Neuzugänge, die in diesen Tagen auf dem sinkenden Schiff an Bord gehen, gilt: Es gibt keine Eingewöhnungszeit, sie müssen sofort zünden.

Die Stabilisierung der Abwehr wird dabei besonders im Fokus stehen. Der Defensivbereich der Meidericher ist der prägnanteste Beleg für Fehlplanungen und Fehleinschätzungen im Sommer. Dabei sollten die Zebras gerade in diesem Bereich besser werden – mit besseren Spielern als Lukas Boeder, den die Verantwortlichen wegschickten und der nun in Halle eine solide Rolle spielt.

Trainer Gino Lettieri brachte die Unzulänglichkeiten seiner Abwehrspieler am Mittwoch auf den Punkt, als er die Entstehung des Magdeburger Siegtreffers analysierte: „Einer läuft raus, wo er nichts zu suchen hat.“

Schmidt gegen Rostock gesperrt

Innenverteidiger Dominik Schmidt, der dem Anspruch, ein Abwehrchef zu sein, in dieser Saison nur selten gerecht wurde, erwies seiner Mannschaft noch einen Bärendienst. Der 33-Jährige handelte sich seine fünfte gelbe Karte ein – wegen Meckerns. Damit ist der frühere Kieler am Samstag gesperrt.