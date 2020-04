MSV Duisburg: Geisterspiele bei den Frauen sind denkbar

Die Prognose von Thomas Gerstner ist optimistisch. „Ich gehe davon aus, dass wir um Ostern herum wieder auf dem Trainingsplatz stehen. Mitte oder Ende Mai werden wir dann wieder spielen“, sagte der Coach der Bundesliga-Fußballerinnen des MSV Duisburg am Dienstagnachmittag im Gespräch mit der Sportredaktion. Wenige Stunden später tagte der Ausschuss der Frauen-Bundesligen in einer Videokonferenz – und das, was dabei herauskam, hat den Ex-Profi zumindest nicht widerlegt.

Die Ausschussmitglieder einigten sich darauf, dass der Spielbetrieb der 1. Bundesliga bis einschließlich 30. April ausgesetzt wird. Die Situation werde aufgrund regelmäßiger Abstimmungen zwischen Vereinen, Behörden und DFB fortlaufend neu bewertet, hieß es weiter. Damit sind drei der noch ausstehenden sechs Spieltage betroffen. Der MSV hätte am vergangenen Sonntag bei Bayer Leverkusen gastiert und am kommenden Sonntag den SC Sand empfangen. Danach hätte ohnehin eine längere Pause bis zur Partie beim 1. FFC Frankfurt am 26. April angestanden. Für die Zebras kommt als weitere nachzuholende Partie das bereits zweimal abgesagte Kellerduell gegen den 1. FC Köln hinzu.

MSV Duisburg müsste noch sechs Spiele austragen

DFB-Direktorin Heike Ullrich erklärte, es sei das Ziel, den Spielbetrieb der Bundesliga „bis zum 30. Juni durchzuführen und abzuschließen. Selbstverständlich unter Berücksichtigung aller Faktoren und gesundheitlicher Aspekte“. Das heißt: Könnte wirklich nach dem 30. April wieder gekickt werden, müsste der MSV die genannten Nachholspiele sowie die regulären Partien in Hoffenheim (terminiert für den 3. Mai), gegen Potsdam (10. Mai) und in Jena (17. Mai) noch austragen.

Ob dabei aber irgendwer in unmittelbarer Nähe zuschauen dürfte, steht auf einem anderen Blatt. Der Frankfurter Siegfried Dietrich, Vorsitzender des Bundesligen-Ausschusses, erklärte jedenfalls, Spiele ohne Zuschauerinnen und Zuschauer könnten „ein realistischer Rettungsanker sein, um zumindest im Rahmen medialer Präsenz attraktive Spiele zu zeigen und sportliche Entscheidungen herbeizuführen“.

Dietrich weiter: „Wir alle hoffen sehr, dass sich während der Spielpause bis zum 30. April die gesundheitlichen und behördlichen Aspekte so positiv entwickeln, dass die Vereine baldmöglichst wieder ins Training einsteigen können und dass das Programm der Restsaison terminiert werden kann.“ Thomas Gerstner wird ihm da sicher beipflichten.