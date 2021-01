MSV Duisburg kassiert bitteren Rückschlag im Abstiegskampf

Duisburg Der Drittligist führt zur Pause im Kellerduell gegen Magdeburg. Doch dann drehen die Gäste das Spiel. Ein Hoffnungsträger debütiert.

Das Nachholspiel gegen den 1. FC Magdeburg hatte Gino Lettieri, Trainer des Fußball-Drittligisten MSV Duisburg, im Vorfeld als äußerst wichtig bezeichnet. Dementsprechend ist das Ergebnis für die Zebras äußerst schmerzhaft. Der MSV verlor am Mittwochabend das Duell gegen den Konkurrenten im Abstiegskampf mit 1:2 (1:0). Damit schließt der MSV die Hinrunde auf dem 19. Rang ab. Hinter den Meiderichern liegt ein herber Absturz: In der letzten Spielzeit standen sie auf halber Strecke auf Platz eins und träumten von der 2. Bundesliga. Nun lebt der Albtraum von der Regionalliga.

Wenige Stunden vor dem Anpfiff heuerte der erste Winterneuzugang bei den Zebras an. Vom Zweitligisten SSV Jahn Regensburg wechselte Federico Palacios bis zum Saisonende auf Leihbasis zum MSV. Der 25 Jahre alte Offensivspieler gehörte mit der Rückennummer 31 bereits beim Magdeburg-Spiel dem Kader an und saß beim Anpfiff auf der Bank. In Regensburg verbuchte der Deutsch-Spanier in dieser Saison nur einen Kurzeinsatz am ersten Spieltag.

Weitere Neuzugänge im Visier

Das ist schon jetzt gewiss: Beim MSV Duisburg wird Palacios mehr zu tun haben. Er soll zur Kompensation des Ausfalls von Stürmer Vincent Vermeij beitragen. Der Regensburger soll nicht der einzige Winterneuzugang bleiben: Nach Information der Redaktion könnte bereits am Donnerstag ein neuer Mann für das defensive Mittelfeld bei den Zebras aufschlagen. Wie es heißt, sind darüber hinaus kurzfristig noch weitere Zugänge möglich.

Angesichts der personellen Not musste sich MSV-Trainer Gino Lettieri etwas einfallen lassen und sich zwangsläufig von seinem Grundsystem verabschieden. In der Defensive setzte er auf eine Fünferkette. Um die offensiven Belange kümmerten sich bei den stürmerlosen Zebras Moritz Stoppelkamp und Leroy-Jacques Mickels.

Überraschende Führung für den MSV Duisburg

Die Gäste kamen besser ins Spiel. Magdeburg setzte die Zebras von Beginn an unter Druck, Daniel Steininger kam in den ersten Minuten zweimal gefährlich zum Abschluss. Der MSV verbuchte seine erste Offensivaktion in der zwölften Minute mit einem wuchtigen Kopfball von Dominik Schmidt. Doch der MSV schwamm weiter und hatte Schwierigkeiten, Zugriff zu bekommen. Umso überraschender in der 22. Minute die Führung: Die Meidericher schalteten bei einem Magdeburger Ballverlust blitzschnell. Arne Sicker bediente Ahmet Engin, der eine Einzelaktion mit dem 1:0 stark abschloss.

Der MSV stand nun etwas sicherer, Magdeburg war aber weiter das agilere Team. Der MSV ging mit einer 1:0-Führung in die Halbzeitpause. In der Eckballstatistik lagen die Gäste mit 7:1 vorne. Für Letzteres gibt es aber keine Punkte.

Ein Geschenk der Duisburger Abwehr

Nach dem Seitenwechsel verbuchte der MSV den ersten Nadelstich. Bei einem Konter setzte Moritz Stoppelkamp Arne Sicker in Szene, dessen Schuss FCM-Torwart Morten Behrens allerdings parieren konnte (48.). Drei Minuten später kam Sicker nach einer scharfen Stoppelkamp-Hereingabe einen Schritt zu spät. Nun schien es, der MSV könne den Gegner in Schach halten – da schlug Magdeburg aber zu. Dominik Schmidt spielte einen schlechten Pass, Dominic Volkmer verlor den folgenden Zweikampf: Magdeburg nahm das Geschenk an und spielte die Situation eiskalt aus. Nico Granatowski hatte keine Probleme, das 1:1 zu erzielen (55.).

Gino Lettieri reagierte und brachte Neuzugang Palacios für Leroy-Jacques Mickels (60.). 15 Minuten später legte der Coach nochmal nach: Für Moritz Stoppelkamp kam Youngster Julian Hettwer. Der 17-Jährige war gerade erst wenige Sekunden auf dem Platz, da war die Mission für die Zebras noch schwerer geworden. Magdeburg düpierte erneut die Duisburger Abwehr, und der eingewechselte Leon Bell Bell traf zum 1:2. Julian Hettwer wäre beinahe eine kuriose Schnellantwort gelungen, doch aus der Distanz verfehlte er knapp das leere Tor. Bis zum Schlusspfiff gelang den Meiderichern nur noch Stückwerk. Es reichte nicht mehr für den Ausgleich.

Der MSV will auf dem Spielermarkt eine Verstärkung für den Defensivbereich an Land ziehen. Das ist auch bitter nötig: Die kapitalen Fehler von Dominik Schmidt und Dominic Volkmer kosteten am Mittwoch die Punkte. Nun geht es Samstag mit dem Rückrundenauftakt gegen Hansa Rostock weiter.​

Statistik und Noten

MSV Duisburg: Weinkauf 3 – Bitter 3, Schmidt 5, Gembalies 4, Volkmer 5 (80. Scepanik), Sicker 2 – Engin 3, Kamavuaka 3, Ghindovean 4 – Mickels 4 (60. Palacios 3), Stoppelkamp 3 (75. Hettwer).

1. FC Magdeburg: Behrens – Ernst, Bittroff, Tobias Müller, Burger – Jacobsen – Granatowski (79. Bertram), Jakubiak (65. Andreas Müller), Obermair – Sané, Steininger (65. Bell Bell).

Tore: 1:0 Engin (22.), 1:1 Granatowski (55.), 1:2 Bell Bell (76.).

Gelbe Karten: Schmidt (5., gesperrt) – Bell Bell, Jacobsen.

Schiedsrichter: Kampka (Mainz).

Zuschauer: 0.

So geht’s weiter: MSV Duisburg – FC Hansa Rostock (Sa., 14 Uhr, Schauinsland-Reisen-Arena).