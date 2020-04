MSV Duisburg nach Liga-Tagung weiter in der Warteschleife

Duisburg. Nach einer Manager-Konferenz ist weiterhin offen, wann der MSV Duisburg wieder den Spielbetrieb aufnimmt. Keine klare Linie in der 3. Liga.

Neben der Düsseldorfer Arena gibt es nun ein Autokino. Corona macht erfinderisch. Am Donnerstag zeigten sie dort einen Film über die letzte Bundesliga-Saison von Fortuna Düsseldorf. Über Ostern wird es besinnlicher: Dann stehen auch Gottesdienste auf dem Programm. Nebenan in der Arena hätte Fußball-Drittligist MSV Duisburg an diesem Wochenende gegen den KFC Uerdingen spielen sollen. Der Ball rollt aber nicht. Corona macht traurig.

Am Donnerstag erörterte der DFB mit den Managern der 3. Liga im Rahmen einer Videokonferenz die aktuelle Situation. Neue Erkenntnisse brachte der Austausch nicht. Am Ende stand die Erklärung, dass es weiterhin das Ziel sei, „die Saison 2019/2020 fortzusetzen und zu einem sportlichen Ende zu bringen“, wie es in einer Mitteilung des Verbandes heißt.

Die Saison ist aktuell bis zum 30. April ausgesetzt. Elf Runden stehen noch im Spielplan. Am ersten Mai-Wochenende würde der MSV in seiner Arena gegen den Halleschen FC spielen. In Zweiergruppen bereiten sich die Zebras derzeit auf dem Trainingsplatz auf eine mögliche Wiederaufnahme des Spielbetriebs vor.

Dem MSV Duisburg drohen Geisterspiele

Die Rückkehr in den Ligabetrieb im Mai würde wahrscheinlich nur ohne Fans möglich sein. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet kann sich Spiele mit Zuschauern in dieser Saison nicht mehr vorstellen. „Minimum bis zum Sommer werden wir Spiele ohne Publikum haben, wenn es überhaupt Spiele gibt“, sagte der CDU-Politiker in dieser Woche.

Die Position des MSV Duisburg zu diesem Punkt ist eindeutig: keine Geisterspiele! Die wirtschaftliche Folgen im Zuge wegfallender Zuschauereinnahmen wären zu gravierend. Was die Situation in der 3. Liga kompliziert macht: Es gibt keine einheitliche Linie der 20 Vereine.

Gegen Geisterspiele sprach sich auch der Hallesche FC aus. „Eine Sonderrolle des Fußballs im Hinblick auf Tests und Infektionsschutzmaßnahmen sowie soziale Kontakte sollte es nicht geben und wird gesellschaftlich aus Sicht des HFC auch nicht mitgetragen“, heißt es in einer Mitteilung des Klubs. Tobias Leege, Vorstandssprecher des FSV Zwickau, bezeichnete in einem Interview Geisterspiele als einen „weiteren Genickbruch.“ Der FC Ingolstadt hingegen plädiert für eine Fortsetzung der Saison – auch ohne Zuschauer.

RWO-Boss Sommers für Drittliga-Reform

Auch in den Spielklassen unterhalb der 3. Liga ist weiterhin offen, wann und ob der Ball wieder rollen kann. Der DFB hatte in der vergangenen Woche die klassische Saisonlaufzeit außer Kraft gesetzt und damit die Möglichkeit geschaffen, dass die aktuelle Saison bis zum Sommer 2021 laufen könnte. Peter Thomas, Vorsitzender des Fußball-Kreises Duisburg/Mülheim/Dinslaken bezeichnete dies in dieser Woche gegenüber der Redaktion als „eine vernünftige Entscheidung“.

Klare Worte: Hajo Sommers, Präsident von Rot-Weiß Oberhausen. Foto: Kerstin Bögeholz / FUNKE FotoServices

Die Verantwortlichen des Regionalligisten VfB Homberg erklärten, dass sie jede Entscheidung des Verbandes akzeptieren würden. Allerdings machten die VfB-Bosse Thomas Bungart und Wolfgang Graf gleichfalls deutlich, dass sie es sich nicht vorstellen können, dass es bis Ende Juni diesen Jahres noch Spiele geben wird.

Hajo Sommers, Präsident des Homberger Regionalliga-Konkurrenten Rot-Weiß Oberhausen, hält nichts von einer Fortsetzung der aktuellen Saison bis ins kommende Jahr hinein. In einem Interview sagte der 61-Jährige: „Der Vorschlag des Verbandes ist, dass wir die jetzige Saison bis zum 30. Juni 2021 durchziehen. Ich frage mich: womit? Mit welchen Spielern, mit welcher Kohle, mit welchen Verträgen? Albern! Ganz schlechte Drogen genommen, die Herren.“

Hajo Sommers plädiert zudem für eine Reform der 3. Liga – mit zwei Gruppen, oder mit einer 24er-Liga.