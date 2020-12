MSV Duisburg: Sechs Spieler pausieren, Krempicki ist zurück

Duisburg Fußball-Drittligist MSV Duisburg bestreitet eine "außergewöhnliche Wintervorbereitung." Positiv: Connor Krempicki ist wieder dabei.

Auf das Kleingruppentraining am Sonntag folgte beim Fußball-Drittligisten MSV Duisburg am Montag die Arbeit im Mannschaftskreis. Trainer Gino Lettieri spricht von einer „außergewöhnlichen Wintervorbereitung.“ Bereits am Sonntag, 10. Januar, geht es für die Zebras mit der Auswärtspartie beim FC Ingolstadt 04 weiter. Da muss der Coach mit seiner Mannschaft schnell in den Wettkampfmodus zurückkehren.

Lettieri will schwerpunktmäßig in den Bereichen Fitness und Taktik arbeiten. Der 54-Jährige ist froh, dass sich das Team in den letzten Spielen vor Weihnachten noch mit fünf Punkten aus drei Spielen belohnen konnte. Das war gut für das Selbstvertrauen. Lettieri: „Die Spieler haben gemerkt, dass da was geht.“

Jansen muss beim MSV Duisburg kürzer treten

Weiterhin ist der Kader der Zebras nicht komplett. Die Langzeitverletzten Mirnes Pepic, Niko Bretschneider und Cem Sabanci sind nach wie vor nicht dabei. Torwart Jonas Brendieck muss weiter mit seinem Bänderanriss im Knöchel aussetzen. Lukas Scepanik, der am Pfeifferschen Drüsenfieber leidet, muss strikte Ruhe einhalten. Zudem pausiert Max Jansen. Der Mittelfeldspieler kuriert noch eine Knieblessur, die er sich im Spiel beim FC Bayern München II zugezogen hatte, aus.

Dafür ist Connor Krempicki wieder am Ball. Der Mittelfeldspieler hatte zuletzt mit einer Entzündung an der Patellasehne aussetzen müssen. Die Beschwerden sind mittlerweile abgeklungen.