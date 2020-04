MSV Duisburg setzt beim Nachwuchs auf die bewährten Trainer

Das Fußball-Nachwuchsleistungszentrum des MSV Duisburg setzt seit einiger Zeit auf Konstanz auf den Trainerpositionen. Auch für die Spielzeit 2020/21 plant der MSV im Leistungsbereich mit dem gleichen Personal. So werden U-19-Trainer Engin Vural, U-17-Trainer Marc auf dem Kamp, U-16-Trainer Marcel Stöppel und U-15-Trainer Vincent Wagner weiterhin an der Seitenlinie das Sagen haben.

„Für uns ist es sehr gut, dass wir mit den Trainern verlängern konnten“, so NLZ-Leiter Uwe Schubert, der die Verlängerungen in den letzten Wochen in vielen Telefonaten und Videokonferenzen eintütete: „Zum einen haben wir die aktuell unterbrochene Saison analysiert und zum anderen habe ich mit den Trainern besprochen, wie die Zukunft hier beim MSV Duisburg aussehen kann.“ Auch Sportdirektor Ivica Grlic begrüßt die Kontinuität auf den wichtigen Positionen: „Uwe Schubert und ich stehen im sehr engen Austausch. Dass sich die Trainer des Leistungsbereichs nun ohne Ausnahme entschieden haben, weiter mit uns zu arbeiten, zeigt, wie sehr sie den Verein schätzen.“

Engin Vural macht bei der U 19 des MSV weiter. Foto: Mark Bohla

Mit den A-Junioren geht Engin Vural bereits in seine zehnte Saison beim MSV. Für den Coach, der nächste Woche seinen 35. Geburtstag feiert, war die Verlängerung logisch: „Ich fühle mich hier sehr wohl und es passt einfach. Ich wohne in Duisburg, bin hier zur Schule gegangen, durfte beim MSV Jahr für Jahr wachsen und schätze die Zusammenarbeit sehr.“

Bei den B-Junioren wird Marc auf dem Kamp auch im sechsten Jahr an Bord bleiben und unabhängig von der Ligazugehörigkeit das zweitälteste Team weiter betreuen. „Ich fühle mich beim MSV sehr wohl. Obwohl wir in dieser Saison Höhen und Tiefen hatten, habe ich immer das Vertrauen und eine Wertschätzung gespürt und bin dafür sehr dankbar“, so auf dem Kamp, der den Zeitpunkt der Verlängerung bewundert: „In der unsicheren Zeit finde ich es bemerkenswert, dass der MSV das so früh angeht.“

Die C-Junioren werden weiter von Vincent Wagner trainiert. Die starken Leistungen in der Regionalliga haben Begehrlichkeiten anderer Vereine geweckt. Doch der 34-Jährige bleibt ein Zebra. Uwe Schubert: „Gerade wenn eine Mannschaft in der höchsten Spielklasse der U 15 so weit oben ist, bekommt der Trainer zwangsläufig Angebote. Wir haben frühzeitig mit Vincent gesprochen und betont, dass wir mit ihm weitermachen möchten.“