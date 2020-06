MSV Duisburg: Trainer Lieberknecht glaubt an sein Team

Duisburg. Der Spitzenreiter der 3. Liga hat es am Mittwochabend in der Arena mit Schlusslicht Jena zu tun. Es ist das erste „Corona-Heimspiel“.

An dieser Stelle sollte heute ein Nörgel-Moratorium verkündet werden. Angesichts der schweren Lage des Fußball-Drittligisten MSV Duisburg während der „Warum-spielen-wir-nicht-jeden-Tag“-Wochen sollten die spitzen Pfeile im Köcher bleiben. Die mit dem Gummipfropf tun es bis zum 4. Juli, dem Ende der Saison, ja auch. Das muss nun ein bisschen warten, denn Trainer Torsten Lieberknecht ging am Dienstag in der virtuellen Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Schlusslicht Carl Zeiss Jena steil.

Bevor es richtig losging, hatte Lieberknecht gesagt: „Wir wollen einen Sieg einfahren.“ Gemeint war die Partie am Mittwoch um 19 Uhr in der Schauinsland-Reisen-Arena. Dann kam eine Frage nach der Stimmung und der Motivation in der Truppe angesichts der deprimierenden 2:3-Niederlage bei 1860 München. Der Coach ließ da keine Zweifel. Zu 1000 Prozent sei die Elf engagiert: „Wir wissen, wie man wieder aufsteht.“ Da lohnte leichtes Nachbohren. Vier Niederlagen in fünf Spielen, Platz 14 in der Rückrunden-Tabelle, die geringe Gegenwehr nach dem Anschlusstor der 60er, das deutet nicht auf Nehmerqualitäten hin.

MSV Duisburg ist „immer noch Tabellenerster“

Lieberknecht wollte das nicht auf sich und seinen Jungs sitzen lassen und wiederholte: „Wir wissen, wie man wieder aufsteht. Wir haben es in dieser Saison bereits gezeigt.“ Er fügte mit noch mehr Wucht hinzu: „Vor der Saison haben uns einige als Abstiegskandidat Nummer eins gesehen. Sie haben gesagt, wir würden da stehen, wo jetzt Carl Zeiss Jena steht. Jetzt sind wir Tabellenführer.“ Das übrigens seit 15 Spieltagen. Andere Teams hätten auch mit Dellen zu kämpfen. „Wir sind immer noch Tabellenerster“, ereiferte sich der Coach.

Sie hoffen auf Besserung: Angreifer Vincent Vermeij, Manager Ivica Grlic und Trainer Torsten Lieberknecht (von links). . Foto: Stefan Matzke / firo

Die Heftigkeit der Reaktion überraschte. So wie ein Zahnarzt schon mal überrascht schaut, wenn er beim Bohren aus Versehen einen Nerv trifft. Und es kommt in Erinnerung, wie Lieberknecht in der vergangenen Zweitliga-Saison berichtete: Die Mannschaft lebt. Damals hingen schon Duftbäumchen in der Kabine, damit man die Verwesung nicht so deutlich roch.

Was in jedem Fall deutlich wurde: Die Panne gegen 1860 München war ein Wirkungstreffer. Schuldzuweisungen wollte sich der Trainer sparen. Er verwies dann aber doch darauf, dass Marvin Compper ein Spieler mit sehr großer Erfahrung sei – und er habe sich mehr Führungsqualität in der finalen Phase von seinem Chefverteidiger gewünscht.

Letzte Chance für die Gäste

Aus der kurzen Nachbereitung des Spiels vom Sonntag hat der Trainer mitgenommen, dass seine Mannschaft schlecht verteidigen könne. Der MSV ist dann gut, wenn er das Spiel bestimmt und die Initiative behalte. Mit anderen Worten: „Wir brauchen den Ball.“ So sagte es der Trainer mehr als einmal. Das sollte am Mittwoch nicht zu schwer fallen. Denn Carl Zeiss Jena kommt als Schlusslicht mit 16 Punkten Rückstand (plus Torverhältnis) und vier Niederlagen in Folge in die Arena. Der Coach erwartet, dass der Gast um seine letzte Chance auf den Klassenerhalt kämpft. Viele andere erwarten, dass die Gäste mehrere Säcke Zement im Gepäck haben.

Torsten Lieberknecht schließt mauerbrechende Umstellungen in der Mannschaft nicht aus. Mit ein bisschen Glück stehen Alternativen zur Verfügung. Yassin Ben Balla (schmerzlich vermisst) pausierte wegen eines Adduktorenzwickens in München.

Am Dienstag konnte er an dem einstündigen Mannschaftstraining ebenso wieder teilnehmen wie Vincent Gembalies. Der Innenverteidiger hatte mit einem eingeklemmten Nerv im Rücken am Sonntag ausgesetzt. Wenn es um Umstellungen geht, dann wäre Ben Balla auf der Sechs sicher erste Wahl. Möglich sind auch Änderungen in der offensiven Dreierkette.

Der MSV muss Druck machen, weil er selbst gegen Jena unter Druck steht. Der Sieg ist quasi Pflicht und ließe sich mit dem nächsten Dreier am Samstag gegen Chemnitz vergolden. Der MSV hätte Tritt gefasst und frischen Mut für den Endspurt geschöpft. Freilich, der Gegner kann unangenehm sein. Der MSV spürte das im Hinspiel, als nach einem Rückstand die Mannschaft wieder aufstand und noch den Dreier beim 2:1-Sieg holte. Das darf am Mittwoch gern wieder gehen. Und dann wird auch bis zum 4. Juli nicht mehr gemeckert!