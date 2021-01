MSV Duisburg verliert Test gegen den SV Wehen Wiesbaden

Joshua Bitter erlebte beim MSV Duisburg einen guten Start in das neue Jahr. Er stand beim Test gegen den SV Wehen Wiesbaden wieder in der Startelf.

Duisburg Der MSV Duisburg unterlag dem SV Wehen Wiesbaden im Testspiel mit 0:2. Joshua Bitter feierte sein Startelf-Comeback.

In der Meisterschaft konnte Fußball-Drittligist MSV Duisburg den SV Wehen Wiesbaden im Dezember mit 4:1 schlagen. Das war wichtiger. Im Test am Sonntag nahmen die Hessen Revanche, die bei den Zebras keinen großen Schaden anrichtete. Der MSV verlor das Spiel auf seiner Vereinsanlage mit 0:2 (0:0).

Trainer Gino Lettieri hätte sich natürlich trotzdem einen Erfolg zum Start ins neue Jahr gewünscht. Grund zur Freude gab es für den 54-Jährigen aber trotzdem. Zum ersten Mal seit März letzten Jahres stand Joshua Bitter wieder in der Startaufstellung der Meidericher. Der ehemals Langzeitverletzte hatte im alten Jahr bereits beim 1:1 beim FC Bayern München II als Einwechselspieler sein Comeback gegeben, nun war der 24-Jährige von Beginn an dabei. Der Rechtsverteidiger wirkte 74 Minuten mit und sprach hinterher von einem „tollen Gefühl, wieder dabei zu sein.“

Bitter will beim MSV Duisburg weiter zulegen

Gino Lettieri attestierte dem Abwehrspieler eine ordentliche Leistung, auf die er nun aufbauen kann. So sieht es auch Bitter: „In den nächsten Wochen habe ich noch einiges aufzuholen. Aber das bekomme ich hin.“

Wie schon in München rückte Bitters Vertreter auf der defensiven Außenbahn, Max Sauer, ins offensive Mittelfeld vor – eine neue taktische Variante, auf die der Trainer auch künftig zurückgreifen könnte.

Über weite Strecken begegneten sich Duisburg und Wehen Wiesbaden auf Augenhöhe. Stürmer Vincent Vermeij vergab auf Duisburger Seite zwei hochkarätige Torchancen, die Gäste sorgten in der zweiten Hälfte mit einem Lattentreffer von Philipp Tietz im Meidericher Strafraum für Aufregung.

MSV Duisburg vergab Torchancen

Da der SV Wehen Wiesbaden im Gegensatz zum MSV zum Seitenwechsel acht frische Spieler ins Rennen schickte, wollte Lettieri nur die erste Halbzeit als Maßstab nehmen. „Das hat mir sehr gut gefallen“, bilanzierte der Coach, der sich aber über eine mangelnde Chancenauswertung ärgerte. Lettieri: „Wir hätten zwei Tore machen müssen.“

Die Gäste kamen durch Treffer von Ben Bischof (82.) und Phillip Tietz (88.) zum Sieg.

Mit den Mittelfeldspielern Imad Aweimer und Yusuf Cicekdal sowie Verteidiger Simeon Louma gehörten drei A-Jugendspieler dem Aufgebot an. In der Schlussphase durfte zumindest Aweimer etwas Profiluft schnuppern. Er kam in der 83. Minute für Max Sauer ins Spiel.

MSV Duisburg testet am Mittwoch gegen Rödinghausen

Am Mittwoch steht für den MSV mit der Partie gegen den Regionalligisten SV Rödinghausen ein weiterer Test auf dem Programm. Am Sonntag kehren die Zebras mit der Partie beim FC Ingolstadt 04 in den Drittliga-Betrieb zurück.

MSV: Weinkauf – Bitter (74. Budimbu), Volkmer, Gembalies, Sicker – Fleckstein – Sauer (83. Aweimer), Ghindovean, Engin (83. Tomic) – Mickels (74. Karweina), Vermeij (83. Hettwer).