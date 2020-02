MSV Duisburg verpasst die erneute Überraschung

Die A-Jugend-Fußballer des MSV Duisburg haben eine erneute Überraschung verpasst. Eine Woche nach dem Heimsieg gegen Bayer Leverkusen mussten sich die Meidericher in der Bundesliga West beim VfL Bochum mit 1:4 (0:2) geschlagen geben.

„Normalerweise können wir uns auf unsere Abwehr verlassen. Diesmal hat sie in der ersten Halbzeit nicht funktioniert“, befand Trainer Engin Vural. Tolga Özdemir sorgte per Foulelfmeter für die Bochumer Führung (11.), die Gabriel Cavar ausbaute (28.). „Der VfL war spielerisch überlegen, aber wir hatten in der ersten Hälfte trotzdem drei gute Chancen, die wir jedoch leider nicht nutzen konnten“, so Vural. Nach dem Wechsel traf Marcello Romano erst zum 1:2 (53.) und sah dann nach einem wiederholten Foulspiel Gelb-Rot (66.). Als der MSV in den Schlussminuten aufmachte, nutzte Özdemir dies, um das Ergebnis deutlich zu gestalten (83., 86.).

FSV Duisburg siegt in Süchteln

In der A-Junioren-Niederrheinliga konnte der VfB Homberg den „Bonuspunkt“, den er sich zuletzt gegen den Spitzenreiter Rot-Weiß Essen erkämpft hatte, nicht vergolden. Der Vorletzte unterlag dem VfR Fischeln mit 0:1 (0:0). „Das war von beiden Mannschaften ein schwaches Spiel mit vielen langen Pässen“, meinte VfB-Trainer Michael von Zabiensky: „Uns hat die nötige Durchschlagskraft gefehlt.“ Beim Treffer des Tages (53.) kam dann eines zum anderen. Erst konnten die Homberger den Konter nicht unterbinden, dann wurde der Schuss unglücklich abgefälscht. „Das ist eine unnötige Niederlage“, so Zabiensky.

Der FSV Duisburg hat seine Pflicht erfüllt. Die Schützlinge von Ahmet Tutal setzten sich beim abgeschlagenen Schlusslicht ASV Einigkeit Süchteln mit 5:0 (2:0) durch und liegen damit nur noch einen Punkt hinter den Relegationsplätzen. Nach der frühen Führung durch Mert Kefeli (3.) ließ der FSV einige Hochkaräter ungenutzt, ehe Melvin Ridder für das 2:0 (38.) sorgte. In Durchgang zwei schraubten Taiyo Khan (53.), Ridder (56.) und Kefeli (62.) das Ergebnis in die Höhe.

In der B-Junioren-Niederrheinliga blieb der MSV Duisburg gegen den Tabellenletzten SC Kapellen-Erft erwartungsgemäß ungefährdet. „Wir haben uns das Leben selbst schwer gemacht“, meinte Trainer Marc auf dem Kamp nach dem 4:0 (1:0)-Sieg. Die Meidericher vergaben vier „Hundertprozentige“, ehe Julian Hettwer für die Führung sorgte (38.). „Unsere Chancenverwertung ließ arg zu wünschen übrig. Sonst hätten wir auch 10:0 gewinnen können“, so auf dem Kamp, für dessen Team nach der Pause Hettwer (58., 75.) und Elmar Skrijelj (59.) trafen.

Drin das Ding: Julian Hettwer, unlängst mit den MSV-Profis im Trainingslager, trifft hier zum 1:0 für die U 17 der Zebras. Foto: Tanja Pickartz / FUNKE Foto Services

TuRa 88 Duisburg musste sich Rot-Weiß Oberhausen mit 1:3 (1:1) geschlagen geben. „In der ersten Hälfte haben wir das Spiel bestimmt, daraus aber zu wenig gemacht. In der zweiten Hälfte haben wir dann keinen Zugriff mehr gefunden“, haderte Coach Hakan Kirmizigül nach der seines Erachtens „unnötigen Niederlage“. Jean Ar­mand Assi hatte für die Neudorfer Führung gesorgt (13.).

Der Nachwuchs von Hamborn 07 kam gegen Schwarz-Weiß Essen mit 0:5 (0:2) unter die Räder. „Bis zum 0:1 war es ein Duell auf Augenhöhe“, sagte Trainer Göksan Arslan: „Danach haben wir uns leider in einigen Situationen naiv angestellt.“

In der C-Junioren-Niederrheinliga verlor Hamborn 07 das Verfolgerduell beim KFC Uerdingen mit 2:4 (0:3). Nach dem zwischenzeitlichen 0:3-Rückstand ließen Rohed Faqiri (50.) und Emre Ünal (51.) mit ihren Treffern wieder kurzzeitig Hoffnung aufkeimen. Doch nur drei Minuten später traf Uerdingen zum 2:4.