MSV gegen Stoke City – ein Traum für Schiedsrichter Habibi

Fasihullah Habibi ließ sich die Nervosität nicht anmerken. Für den Großteil der 22 Fußballer, die der Schiedsrichter am 13. Juli 2019 auf den Rasen der Schauinsland-Reisen-Arena führte, stand ein ganz normales Testspiel der Sommervorbereitung an. Für Habibi nicht. Für den 26-Jährigen ging ein Traum in Erfüllung. „Vor fast 8000 Zuschauern in der heimischen MSV-Arena pfeifen zu dürfen, war etwas ganz Besonderes“, blickt Habibi auf das Saisoneröffnungsspiel des MSV Duisburg gegen Stoke City zurück. „Wie viele Duisburger Kinder träumte ich früher auch davon, in unserem Stadion auf dem Platz zu stehen. Dass es als Schiedsrichter klappt, hätte ich damals nicht unbedingt erwartet“, lacht Habibi, der im Januar sein zehnjähriges Schiedsrichterjubiläum feierte.

Auf Ballhöhe: Fasihullah Habibi (rechts) leitete das Vorbereitungsspiel des MSV gegen Stoke City. Foto: Jörg Schimmel / FUNKE Foto Services

Der Duisburger hat sich in den vergangenen Spielzeiten kontinuierlich „hochgepfiffen“ und leitete in der laufenden Saison größtenteils Spiele der Regionalliga West und A-Junioren-Bundesliga. „Es ist meine erste Saison in der Regionalliga. Ich möchte mich dort etablieren und so schnell wie möglich für höhere Aufgaben empfehlen“, erklärt der ambitionierte Medizinstudent. „Ich gehe jede Saison sehr realistisch an, allerdings auch hochmotiviert. Als Schiedsrichter geht es nur Schritt für Schritt. Man kann in den höheren Klassen keine Ligen überspringen“, fügt Habibi an.

Den aktuellen Zeitaufwand weiß der 26-Jährige gut zu händeln. „Auf ein ganzes Jahr hochgerechnet komme ich meist auf über 60 Spiele“, berichtet der Unparteiische, der verdeutlicht, dass der Job des Schiedsrichters nicht nur im Spielbetrieb Zeit und Muße verlangt. In regelmäßigen Abständen werden die Schiedsrichter in Lehrgängen fortgebildet. „Die Lehrgänge erfordern oft eine theoretische Vorbereitung von mehreren Stunden“, erklärt Habibi, der zudem im Wochenverlauf an seiner körperlichen Fitness arbeitet: „Ich gehe ins Fitnessstudio und drei Mal die Woche laufen.“

Sein Vorbild ist ein Topschiedsrichter aus der Türkei

Auch vor dem Fernseher bildet sich Fasihullah Habibi regelmäßig weiter: „Sobald man selbst regelmäßig pfeift oder gepfiffen hat, ist kein Fußballspiel mehr wie vorher. Liebevoll gesagt ist es eine Krankheit. Gestik und Mimik, versteckte Kommunikation mit den Assistenten, Umgang mit Spielern, Laufverhalten und Stellungsspiel. Alles Dinge, die man sich besonders anschaut.“

Ganz genau schaut er bei Cüneyt Cakir aus der Türkei hin. Den FIFA-Schiedsrichter nimmt sich Habibi aus verschiedenen Gründen zum Vorbild. „Trotz sehr schmächtigem Körperbau und eher unauffälligem Auftreten ist er seit Jahren einer der erfolgreichsten Schiedsrichter auf internationalem Niveau. Es ist sehr beeindruckend, mit welchen einfachen Mitteln ihm die Stars aus allen Ländern quasi aus der Hand fressen.“

Auch der respektvolle Umgang zwischen Cakir und den Fußballprofis imponiert dem Duisburger Schiedsrichter. „Das Wichtigste auf dem Platz ist gegenseitiger Respekt. Der Fußball lebt zwar von den Emotionen, allerdings hat alles seine Grenzen“, erklärt Habibi, der hier vor allem an die Spieler appelliert: „Würden die Grenzen des respektvollen Umgangs von allen Akteuren miteinander eingehalten werden, dann würde es auch niemals zu Gewaltakten auf dem Platz kommen. Hier gibt es noch viel Verbesserungspotenzial.“

Auf der anderen Seite hat Fasihullah Habibi teilweise auch Verständnis für die Emotionen der Spieler: „Einige Regeln bringen mich in Erklärungsnot. Für das Trikotausziehen nach einem Traumtor in der 93. Minute eine gelbe Karte zu geben, ist schon hart. Da versteht man schon mal die Spieler. Aber Regel ist Regel, die meisten Spieler verstehen das auch.“