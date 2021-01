MSV-Trainer Gino Lettieri wehrt sich gegen Kritiker

Duisburg Gino Lettieri, Trainer des MSV Duisburg, sieht seine Mannschaft trotz der Niederlage gegen Hansa Rostock auf einem guten Weg.

Am Tag nach der 1:2 (1:2)-Niederlage gegen den FC Hansa Rostock betrieb Gino Lettieri Werbung in eigener Sache. Der Trainer des MSV Duisburg wechselte zwischen Defensive und Angriff. Seine Botschaft: Er ist der richtige Mann in der schwierigen Situation. Lettieri: „Ich habe meine Ziele bislang immer erreicht – wenn man mich hat arbeiten lassen.“

In den Zeiten der Geisterspiele ohne Zuschauer ist es nicht leicht, die Stimmung unter den Anhängern repräsentativ auszumachen. Seit dem Magdeburg-Spiel ist die Kritik an der sportlichen Leitung in den sozialen Internetmedien wieder gewachsen. Seit Samstag gibt es – wieder – eine Rote-Karten-Aktion im Netz. Diesmal sowohl gegen Lettieri als auch gegen Sportdirektor Ivica Grlic.

Der 54-Jährige holte bislang 0,91 Punkte pro Spiel und liegt damit noch hinter seinem Vorgänger Torsten Lieberknecht, der in dieser Saison auf einen Schnitt von einem Punkt pro Spiel kam. Im Pressegespräch am Sonntag bekräftigte Lettieri: „Wir sind auf dem richtigen Weg. Es fehlen nur die Punkte.“ Die Mannschaft werde „immer besser“, sie müsse sich nur belohnen. Lettieri verwies auf seinen schwierigen Start mit zwei englischen Wochen, in denen kein normaler Trainingsbetrieb möglich war. Zudem merkte Lettieri an: „Der Verein kann nicht alle drei Tage den Trainer rauswerfen.“

Was am Samstag nicht besser wurde: Einmal mehr fehlte die Konsequenz in der Defensive. Da hätte sich Lettieri eine rustikalere Vorgehensweise gewünscht. Immerhin gehe es ja um Drittliga-Fußball. Da darf ein Spieler den Ball gerne auch mal einfach hinten rausdreschen.

In der Offensive fehlte die Durchschlagskraft. Der 17-jährige Julian Hettwer lieferte eine kämpferisch starke Leistung ab. Dem Talent fehlten jedoch das Glück und ein paar Zentimeter Körpergröße. Sonst hätte er aus seinen beiden Kopfballchancen mehr machen können. Es war bezeichnend: Das Duisburger Tor des Tages zum 1:2 resultierte aus einem Handelfmeter, den Arne Sicker verwandelte.

Moritz Stoppelkamp auf der Bank

Wenige Stunden vor der Partie heuerte am Samstag der Hoffnungsträger für die Defensive an. Innenverteidiger Stefan Velkov musste unmittelbar nach der Vertragsunterschrift die Arbeitskleidung anlegen. Er stand ebenso in der Startelf wie die beiden weiteren Neuzugänge Marlon Frey und Federico Palacios.

Ohnehin hatte Gino Lettieri die Startelf ordentlich durchgerüttelt. Gegenüber der 1:2-Niederlage gegen den 1. FC Magdeburg nahm der Coach sieben Veränderungen vor. Kapitän Moritz Stoppelkamp und Ahmet Engin saßen zunächst auf der Bank. Der Coach will die personelle Aufstockung im Kader auch dazu nutzen, um Kräfte zu sparen. Stoppelkamp und Engin seien nun frischer, sagte Lettieri mit Blick auf das Auswärtsspiel beim FSV Zwickau am Dienstag.

Den drei Neuzugängen stellte Lettieri zum Start ein positives Zeugnis aus. „Alle drei haben eine richtig gute Leistung gezeigt“, sagte der Coach nach der Partie. Da ging es wohl auch darum, dem neuen Personal an den ersten Arbeitstagen noch eine Eingewöhnungszeit zu gewähren. Stefan Velkov war jedenfalls bei den beiden Rostocker Treffern durch Manuel Farrona Pulido in der fünften und in der 29. Minute mit in der Verlosung – wie auch Linksverteidiger Arne Sicker, der den Rostocker Flügelspieler in der ersten Halbzeit nicht in Schach halten konnte.

Arne Sicker ist gesperrt

Durch das frühe Gegentor war der Duisburger Matchplan schnell durchkreuzt. Mit dem zweiten Treffer – Rostocks Trainer Jens Härtel sprach später von einer „brutalen Effektivität“ – wurde die Mission noch schwerer, aber nicht unmöglich. Mit dem Elfmetertreffer war der MSV schnell wieder im Geschäft. „Die Mannschaft ist nicht zusammengekracht wie vor fünf, sechs Wochen“, sagte Gino Lettieri nach der Partie, um zu bekräftigen, dass sich das Team weiter entwickele.

Beim Spiel in Zwickau am Dienstag wird Linksverteidiger Arne Sicker den Zebras nicht zur Verfügung stehen. Er kassierte am Samstag seine fünfte gelbe Karte und ist gesperrt. Dafür steht Innenverteidiger Dominik Schmidt nach Ablauf seiner Gelb-Sperre wieder zur Verfügung.

Weiter ausfallen werden beim MSV Orhan Ademi, Niko Bretschneider, Max Jansen, Mirnes Pepic und Vincent Vermeij.