MSV-Trainer Thomas Gerstner: „Das Hin und Her hat ein Ende“

Nach der 0:2-Heimniederlage gegen den SC Sand und dem gleichzeitigen Last-Minute-Erfolg von Hauptkonkurrent 1. FC Köln gegen die SGS Essen hat der MSV Duisburg in der Fußball-Bundesliga der Frauen wieder schlechtere Karten im Kampf um den Klassenerhalt. Thomas Kristaniak sprach mit Trainer Thomas Gerstner.

Auf einmal geht’s im Tabellenkeller wieder viel enger zu. Muss man davon ausgehen, dass sich der Kampf um den Klassenerhalt erst am letzten Spieltag bei der Partie in Jena entscheidet?

Davon war ja eigentlich schon auszugehen, bevor die Saison begonnen hat. In den beiden vergangenen Jahren haben wir jeweils am vorletzten Spieltag die Klasse gehalten. Es ist natürlich gut, dass wir dieses Spiel in der Hinterhand haben, aber auch das muss erst einmal gewonnen werden.

Sowohl gegen Köln als auch gegen Sand wurden jeweils dieselben drei Spielerinnen ein- und ausgewechselt. War das so als Arbeitsteilung geplant?

Mit Marina Himmighofen, die natürlich auch zuletzt wenig Spielpraxis hatte, und Paula Radtke haben wir jeweils die beiden älteren Spielerinnen vom Feld genommen, außerdem Antonia Halverkamps, die vorn in beiden Spielen unheimlich gerackert hat. Wir sind ja froh, dass wir drei oder vier Spielerinnen austauschen können. Sand ist auch nur mit drei Feldspielerinnen als Ersatz angereist.

Lisa Makas ist hingegen keine Alternative mehr?

Nein, die Entscheidung ist gefallen, sie wird am Donnerstagmorgen Deutschland verlassen und in ihre Heimat nach Österreich fahren, wo sie alles dafür tun wird, wieder fit zu werden. Die Situation mit ihrem Knie war so nicht mehr tragbar, jetzt hat das ganze Hin und Her ein Ende.