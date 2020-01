Neuling Rumelner TV ist nach der Hinrunde Zweiter

Am 8. Februar steht das Rückspiel gegen Fortuna Düsseldorf II an.

Duisburg. Im Verfolgerduell gelang dem Rumelner TV bei HSRW Kleve ein 3:3-Remis. Besser als die Duisburger ist nur Mitaufsteiger Post SV Düsseldorf.

Die Hinrunde ist nun absolviert – und für den Rumelner TV könnte das Premierenjahr in der Futsal-Niederrheinliga kaum besser laufen. Nach dem 3:3 (2:2) bei HSRW Kleve stehen die Duisburger als Neuling auf Rang zwei – besser ist nur Mitaufsteiger Post SV Düsseldorf, der zum Durchmarsch in die Regionalliga ansetzt. „Den Düsseldorfern kann man nur Respekt zollen. Das machen sie sehr stark“, so RTV-Trainer Michael Krämer.

Nur ein Punkt zwischen Platz zwei und fünf

Aber auch der Auftritt des RTV kann sich in dieser Saison weiterhin sehen lassen. Das Team führt weiterhin das Verfolgerfeld hinter dem (bereits enteilten) Tabellenführer aus der Landeshauptstadt an. Durch das Remis in Kleve hielten die Rumelner den Tabellenfünften, der nur einen Zähler weniger auf den Konto hat, auf Distanz.

Der Erfolg ist umso bemerkenswerter, da sich die Frage nach einer ausreichend vorhandenen Trainingsmöglichkeit immer noch nicht beantworten ließ. „Wir trainieren nur einmal pro Woche“, so Krämer. Kleve führte am Wochenende mit 2:0 und 3:2 – doch in beiden Fällen glich der RTV durch Josef Abi-Haidar, Khaled Ben Ahmed und Berkant Tekmen aus. „Die Schiedsrichter hatten die Partie jederzeit im Griff“, so der RTV-Trainer.

Am 8. Februar geht es bei Fortuna Düsseldorf II weiter.