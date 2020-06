Nina Lange hat beim MSV Duisburg ihren Platz gefunden

Duisburg. Die ehemalige deutsche U-20-Nationalspielerin hat in den vergangenen zwei Jahren hart an sich gearbeitet. Und jetzt trifft sie auch noch.

Die Erinnerung von Thomas Gerstner klingt wenig schmeichelhaft. „Als sie zu uns kam, hatte sie den linken Fuß praktisch nur, damit sie nicht umfällt“, sagt der Trainer des Fußball-Bundesligisten MSV Duisburg über Nina Lange. „Ja, das stimmt wohl“, meint die 21-jährige Mittelfeldspielerin schmunzelnd. Beide sind sich einig: In den zwei Jahren, seit die gebürtige Bad Oeynhausenerin für die Zebras aufläuft, hat sich dieser Umstand grundlegend geändert. Ihre Beidfüßigkeit ist längst zu einer großen Stärke geworden. Am vergangenen Samstag war es freilich dann doch wieder ihr rechter Fuß, den sie gleich zweimal an der richtigen Stelle hatte. Mit zwei Toren, ihren beiden ersten in der 1. Bundesliga überhaupt, sicherte Nina Lange den eminent wichtigen 2:0-Sieg bei Bayer 04 Leverkusen im ersten Spiel nach der Corona-Pause.

Im Sommer 2018 wechselte Nina Lange von Zweitligist Arminia Bielefeld zum MSV; ihre gesamte Laufbahn hatte sie vorher im heimischen Ostwestfalen zugebracht. „Aber ich fühle mich inzwischen in Duisburg wirklich sehr wohl und habe auch nicht das Bedürfnis, in die Heimat zurückzukehren“, sagt sie augenzwinkernd.

Das erste Jahr – ja, das war irgendwie noch nicht so einfach: „Da habe ich noch Schwierigkeiten gehabt, weil mir nicht klar, was der Trainer von mir sehen will. Jetzt weiß ich, was von mir erwartet wird.“ Thomas Gerstner ist auch inzwischen voll des Lobes für seinen Schützling: „Sie ist eine superfleißige, sehr professionelle Spielerin, die man sich als Trainer so nur wünschen kann. Nina hat enorm an sich gearbeitet und wird jetzt dafür belohnt.“ Auch am Donnerstag im Nachholspiel gegen den 1. FC Köln (18 Uhr, Schauinsland-Reisen-Arena) dürfte er auf ihre Fähigkeiten setzen.

Ein WM-Einsatz auf dem Konto

Dass sie viel Talent mitbringt, blieb in der Vergangenheit auch schon den Verantwortlichen beim Deutschen Fußball-Bund nicht verborgen. Für die U-19-Nationalmannschaft lief Lange einmal auf, es folgten fünf Einsätze für die deutsche U-20-Auswahl unter Bundestrainerin Maren Meinert – unter anderem bei der Weltmeisterschaft 2018, als sie beim 3:2-Sieg über Haiti mitwirkte. Mit ihr auf dem Platz: die inzwischen in der A-„Natio“ zu Leistungsträgerinnen gewordenen Giulia Gwinn und Klara Bühl. Da liegt die Frage nach der eigenen Perspektive nah: „Also, Giulia und Klara sind halt Ausnahmetalente. Ich würde natürlich nie ,nie’ sagen, aber im Moment ist das schon weit weg. Ich bin aber auch noch jung.“

Das ist sie in der Tat: Im Juli feiert sie erst ihren 22. Geburtstag. Da gibt es noch alle Perspektiven – auch beruflich. Momentan absolviert sie das erste Semester eines Studiums der Sportwissenschaften, der berufliche Werdegang ist noch offen.

Quarantäne war kein Problem

Keine Gedanken musste sie sich deshalb darüber machen, ob sie mit ihren Teamkolleginnen in die einwöchige Quarantäne vor dem Leverkusen-Spiel gehen könne: „An der Uni wird ja derzeit ohnehin nur alles online gemacht.“ Die in dieser Form unbekannte Vorbereitung fand sie „ungewöhnlich“, aber auch nicht schlimm: „Es gab keine Ablenkung, wir konnten uns voll auf das Spiel konzentrieren.“

Auch aus der Konstellation, heute in einer fast menschenleeren Arena spielen zu müssen, zieht Nina Lange das Positive. „Ich find’s toll, der Rasen ist super“, sagt sie vor ihrer Premiere in der Heimstätte der männlichen Vereinskollegen. Und verschmitzt fügt sie hinzu: „Die Arena wäre ja auch nicht voll, wenn es kein Geisterspiel wäre . . .“