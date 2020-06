Nur 1:1 gegen Jena! Der MSV Duisburg kommt nicht in Tritt

Stadionsprecher Piet Ahrens begrüßte mit der Nummer 12 die Fans des MSV Duisburg – vor dem Radio und dem Fernseher. Duisburg-Lied, Zebra-Twist, die MSV-Hymne – die Atmosphäre in der Schauinsland-Arena blieb am Mittwoch beim Geisterspiel gegen den FC Carl Zeiss Jena trotzdem gespenstisch. Wären MSV-Fans da gewesen, sie wären entsetzt nach Hause gegangen. Der Spitzenreiter der 3. Fußball-Liga kam gegen Schlusslicht FC Carl Zeiss Jena nicht über ein 1:1 (1:0) hinaus. Hinzu kommen neue Personalsorgen: Mit Arne Sicker und Marvin Compper verletzten sich zwei Spieler.

MSV-Trainer Torsten Lieberknecht veränderte die Startaufstellung gegenüber der 2:3-Niederlage bei 1860 München auf zwei Positionen. Die formschwachen Lukas Daschner und Max Jansen saßen auf der Bank. Dafür kamen der wieder genesene Yassin Ben Balla im defensiven Mittelfeld und Leroy-Jacques Mickels auf dem Flügel zum Einsatz. Auch Vincent Gembalies meldete sich zurück, der Innenverteidiger saß auf der Bank.

Vermeij bringt den MSV Duisburg in Führung

Der MSV machte von Beginn an Druck. Schon nach 37 Sekunden setzte sich Leroy-Jacques Mickels, dessen Bruder Joy-Lance (Neuzugang im Januar) bei den Gästen ab der 57. Minute als Einwechselspieler zum Einsatz kam, stark in Szene. Mickels’ abgefälschter Schuss landete knapp neben dem Tor. In der sechsten Minute setzte sich Connor Krempicki im Strafraum durch – auch diesmal war es knapp.

In der 14. Minute passte jedoch alles. Tim Albutat setzte sich auf der rechten Seite durch, flankte in den Strafraum und Vincent Vermeij köpfte zur nach dem fulminanten Start bereits verdienten Duisburger Führung ein.

Der Start machte Appetit auf mehr, der MSV tischte in den folgenden Minuten aber erst einmal keine Leckerbissen auf. Der Druck ließ nach, die Fehlerquote stieg an, Torsten Lieberknecht wurde an der Seitenlinie laut.

Lukas Scepanik kam für Arne Sicker

In der 28. Minute war für Arne Sicker die Partie beendet. Der Ex-Kieler verließ den Platz mit einer Muskelverletzung am rechten Oberschenkel. Nur eine Zerrung? Oder doch ein Muskelfaserriss? Untersuchungen am Donnerstag sollen darüber Aufschluss geben. Das Spiel gegen den Chemnitzer FC am Samstag dürfte der Abwehrspieler verpassen. Für Sicker kam Lukas Scepanik hinten links zum Zug – so wird es wohl auch am Samstag wieder sein. In der Halbzeitpause blieb Marvin Compper in der Kabine – der Innenverteidiger klagte wieder über Wadenprobleme.

Ungewohnte Atmosphäre: Der MSV bestritt am Mittwoch erstmals in der eigenen Arena ein Geisterspiel. Foto: Ralf Ibing / Ralf Ibing /firo Sportphoto/POOL

Der MSV fand zum Ende der ersten Halbzeit zurück in die Spur. Wären Fans im Stadion gewesen, sie hätten in der 40. Minute den Jubel bereits auf den Lippen gehabt. Yassin Ben Balla kam nach einer Stoppelkamp-Ecke frei zum Kopfball, setzte die Kugel jedoch neben das Tor.

In der 43. Minute rettete Pierre Fassnacht bei einem Krempicki-Schuss für die Thüringer knapp vor der Linie. Rund eine halbe Minute später hatte Moritz Stoppelkamp per 18-Meter-Freistoß das 2:0 auf dem Fuß, der Ball wurde jedoch abgefälscht: knapp drüber. „Wir haben es versäumt, in der ersten Halbzeit das zweite oder dritte Tor nachzulegen“, klagte später MSV-Mittelfeldspieler Tim Albutat. Wie wahr! Die Zebras hätten sich viel Ärger ersparen können.

Der Druck auf den MSV Duisburg nimmt zu

In der zweiten Halbzeit lieferten die Gastgeber einen Offenbarungseid ab. Jena gewann die Oberhand und brachte den MSV immer wieder in Verlegenheit. Somit ging der Ausgleich nach 62 Minuten in Ordnung. Wie schon beim Duisburger Führungstor stand auch beim 1:1 Vincent Vermeij im Mittelpunkt – diesmal mit einem Eigentor. Tim Kircher spielte den Ball scharf in den Duisburger Strafraum und Vermeij traf ins eigene Tor.

In der Folgezeit war Jena dem zweiten Tor näher als der MSV. Torsten Lieberknecht hatte im Vorfeld der Partie darauf hingewiesen, wie wichtig Ballbesitz für sein Team sei. Da hatten die Thüringer offenbar gut zugehört. Sie hielten die Kugel geschickt in den eigenen Reihen.

Eine Großchance gab es dann aber doch noch für den MSV. In der 89. Minute verpasste Vincent Vermeij den Ball nach einer Mickels-Flanke fünf Meter vor dem Tor.

Es blieb beim 1:1 – der MSV steht nun beim nächsten Heimspiel gegen den Chemnitzer FC am Samstag (14 Uhr) unter noch größerem Druck.