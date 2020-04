Öztürk folgt beim SV Genc Osman Duisburg auf Basol

Paukenschlag beim Fußball-Landesligisten SV Genc Osman Duisburg: Trainer Ilyas Basol gibt seinen Job an der Seitenlinie zum Saisonende auf, fungiert künftig aber weiterhin als Sportlicher Leiter. Der Nachfolger kommt aus dem eigenen Stall. Mustafa Öztürk, der mit der zweiten Mannschaft der Neumühler als Spielertrainer souverän die Gruppe 2 der Kreisliga A anführt, freut sich über die Beförderung.

Auch Baluch nicht mehr im Trainerteam

„Meine Entscheidung ist in den letzten Monaten gereift“, so Basol gegenüber der Redaktion. Mustafa Öztürk habe sich durch seine gute Arbeit mit der zweiten Mannschaft empfohlen, erklärte Basol die Nachfolge-Regelung. In Kürze soll ein neuer Co-Trainer das Teamkomplettieren. Dem bisherigen Assistenz-Coach Marcin Baluch habe Basol einen Job in der sportlichen Leitung angeboten. Basol: „Er überlegt noch, ob er das annimmt.“

Ilyas Basol gibt beim SV Genc Osman Duisburg den Job an der Seitenlinie auf. Foto: Andreas Hofmann / FUNKE Foto Services

Mustafa Öztürk freut sich auf seine neue Aufgabe: „Mir ist klar, dass de Landesliga eine andere Herausforderung als die Kreisliga ist. Aber ich freue mich über das Vertrauen des Vereins.“ Der 29-Jährige ist seit 2015 als Spieler und Trainer an der Oberhauser Allee tätig, zuvor war er für den DSV 1900 in der Landesliga am Ball gewesen.

Mannschaft mit viel Potenzial

In seiner künftigen Mannschaft, die aktuell Platz sechs belegt, sieht Öztürk viel Potenzial, das sie bislang nicht komplett ausgeschöpft habe. Öztürk: „Sie spielt nicht konstant genug. Ich hoffe, dass ich das ändern kann.“ Der künftige Trainer will das Team verjüngen – auch mit Spielern aus seiner aktuellen Kreisliga-Truppe.