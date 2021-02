Olympia-Quali: Deutsches Team startet mit einer Niederlage

Nationalmannschafts-Neuling Mark Gansen hält sich in der "Blase" in der niederländischen Hafenstadt für den Fall bereit, dass ein Spieler wegen eines Corona-Befundes ausfallen sollte.

Duisburg Für die Wasserball-Nationalmannschaft wird der Weg nach Tokio immer steiniger. Das Team kassiert zum Qualifikationsstart eine Pleite.

Die deutsche Wasserball-Nationalmannschaft ist mit einer Niederlage in das Olympia-Qualifikationsturnier in Rotterdam gestartet. Gegen Gastgeber Niederlande - mit Thomas Lucas, dem ehemaligen Center des ASC Duisburg - unterlag die Mannschaft von Bundestrainer Hagen Stamm nach einem spannenden Spielverlauf knapp mit 10:11 (2:5, 2:3, 2:2, 1:4). Drei Treffer erzielte der ehemalige Duisburger Kapitän Julian Real (Hannover). Außerdem trafen Denis Strelezkij, Marko Stamm, Fynn Schütze (je 2) und Lucas Gielen.

Als einziger Spieler des ASCD steht Mark Gansen im erweiterten Aufgebot des DSV-Teams. Center Dennis Eidner hatte seine Laufbahn aus beruflichen Gründen jüngst für beendet erklärt. Ben Reibel muss derzeit verletzungsbedingt passen. Nationalmannschafts-Neuling Gansen hält sich in der "Blase" in der niederländischen Hafenstadt für den Fall bereit, dass ein Spieler wegen eines Corona-Befundes ausfallen sollte. Außerdem gehört der gebürtige Duisburger Moritz Schenkel, Torhüter in Diensten von Waspo 98 Hannover, zum deutschen Team.

DSV-Gegner Rumänien bietet Duisburgs Robert Gergelyfi auf

Bis zum 21. Februar geht es um die letzten drei der lediglich zwölf Startplätze beim Olympiaturnier in Tokio. In der stark besetzten Turnier-Gruppe B trifft die deutsche Mannschaft nun noch auf Frankreich, Russland, Rumänien (mit Robert Gergelyfi vom ASC Duisburg) und Kroatien, einem der Favoriten auf den Startplatz für Tokio.

Türkei kurzfristig vom Turnier ausgeschlossen

Gespielt wird wieder in zwei Sechsergruppen. Zum Einzug in das am 19. Februar anstehenden Viertelfinale muss Platz vier erreicht werden, was insbesondere in der als „Mini-EM“ geltenden Gruppe B nach der Auftaktpleite nun noch kniffliger werden dürfte. Sollte es nicht eine Nachrückerflut für Tokio geben, muss dann das Viertelfinalduell in jedem Fall gewonnen werden. Die vier dortigen Sieger spielen am 20. Februar im Halbfinale und dann am 21. Februar im Spiel um Platz drei die drei Olympiatickets aus.

In der ohnehin bereits als einfacher eingeschätzten Gruppe A ist die Situation kurz vor dem Turnierstart noch einmal etwas komfortabler geworden. Nach mehreren positiven Coronatestungen ist das Team der Türkei bereits vor dem ersten Anschwimmen von der Veranstaltung ausgeschlossen worden.