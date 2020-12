OSC Rheinhausen brennt auf die Rückkehr

Duisburg Die Handballer des OSC Rheinhausen halten sich in der Coronapause individuell fit. Die Verantwortlichen haben die neue Saison im Blick.

Die Regionalliga-Handballer des OSC Rheinhausen meldeten sich kürzlich in den sozialen Internetmedien mit einem kurzen Video, das unter anderem eine Spielszene aus dieser Saison zeigt. Motto: „Wir sind noch hier.“ Nur zu gerne würden die Rheinhauser in die Halle zurückkehren. Wann das wieder möglich sein wird, hängt von der Entwicklung der Corona-Pandemie ab.

Thomas Molsner spricht von einer „schwierigen Situation“. Der OSC-Trainer hat seinen Spielern individuelle Laufpläne gegeben. Wer Defizite aufweist, muss in die Mannschaftskasse zahlen. Dabei schlagen zwei Herzen in Molsners Brust: „Als Trainer kann ich Nachlässigkeiten nicht durchgehen lassen. Aber ich verstehe auch, wenn Spannung und Motivation nachlassen. Die Situation ist frustrierend.“

Zudem besuchten die Handballer in den letzten Wochen die Sponsoren und bedankten sich für die Unterstützung. OSC-Abteilungsleiter Klaus Stephan lobt n einen Schreibern an die Mitglieder den Zusammenhalt und den Charakter des Teams.: „Für mich hätten die Jungs bei jeder Sportlerwahl den Titel ;Mannschaft des Jahres’ verdient.“

Thomas Molsner hofft, dass die Handballer die Saison im Frühjahr fortsetzen können. Von Gedankenspielen, die Saison komplett abzubrechen, hält der Coach nichts. So sieht es auch der Sportliche Leiter Olaf Mast. Beide setzten darauf, dass zumindest eine Serie über die Bühne gehen kann. Mast: „Dann hätte jeder gegen jeden einmal gespielt. Dann hätten wir ein faires Ergebnis.“ Der OSC hat in dieser Saison vier Partien ausgetragen. Der Aufsteiger belegt mit 6:2 Punkten Platz drei.

Abbruch und Aufstieg?

Ihre erste Saison unter dem alten Namen hatten sich die Rheinhauser anders vorgestellt. Nach dem Übergang von den Wölfen Nordrhein zum OSC wollten sie im Duisburger Westen eine neue Euphorie erzeugen. Nach dem guten Saisonstart befanden sich die Rheinhauser auf einem vielversprechenden Weg. Dann kam der Lockdown.

Der Dezember ist in Nicht-Pandemie-Zeiten der Monat, in dem die Verantwortlichen im Handball die Weichen für die Folgesaison stellen. Das gestaltet sich für die Rheinhauser aktuell schwierig. „Wir können uns mit interessanten Spielern nicht treffen, geschweige denn sie in einem Spiel beobachten“, berichtet Molsner.

Die wichtigste Personalie dürfte sich derweil als Formsache erweisen. Olaf Mast, der zu Saisonbeginn die sportliche Leitung beim OSC übernahm, geht davon aus, dass Thomas Molsner auch in der Saison 2021/22 als Trainer in der Verantwortung stehen wird. Der Trainer selbst sieht das ähnlich. Zudem: Das Duo Molsner/Mast konnte coronabedingt noch gar nicht richtig loslegen.

Der Coach erwartet zudem, dass die Mannschaft weitgehend zusammenbleibt. Allerdings wollen die Rheinhauser die Messlatte künftig höher ansetzen, die Qualität steigern. „Wir wollen in der neuen Saison die Trainingsintensität erhöhen. Darüber sprechen wir gerade mit den Jungs“, so Olaf Mast.

Zumindest auf der Kreisläuferposition müssen sich die Verantwortlichen nach einem neuen Spieler umschauen. Im Sommer hatte Alex Tesch erklärt, dass er seine letzte Saison spielen würde.

Mit einer Variante beschäftigen sich die Rheinhauser noch nicht: Es geht im Frühjahr wieder los, dann gibt es aber doch noch einen erneuten Abbruch und der OSC steht auf dem ersten Tabellenplatz. Ein zweiter Aufstieg in Folge? Olaf Mast lacht. „Das wäre ungewöhnlich. Ich würde aber nicht Nein sagen“, so der 52-Jährige.

Am Ende ihres Videos der Mannschaft heißt es: „Wir wollen euch nur wissen lassen. Wir arbeiten an uns, an der Mannschaft, an der Zukunft des Handballs.V