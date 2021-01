OSC Rheinhausen verpflichtet Torwart Matthias Puhle

Foto: Augst / Eibner-Pressefoto via www.imago-images.de / imago images/Eibner

Zurück in den Duisburger Westen: Torwart Matthias Puhle kehrt zum OSC Rheinhausen zurück.

Duisburg Handball-Regionalligist OSC Rheinhausen landet einen Transfercoup. Mit "Matze" Puhle kehrt eine Identfikationsfigur zurück.

Trainer Thomas Molsner spricht von einem „Königstransfer“, der Sportliche Leiter Olaf Mast von einem „Meilenstein.“ Handball-Regionalligist OSC Rheinhausen landet einen Transfercoup. Im Sommer kehrt Torwart Matthias „Matze“ Puhle in den Duisburger Westen zurück. Der 35-Jährige spielt aktuell beim Zweitligisten VfL Gummersbach und unterschreibt beim OSC für drei Jahre.

Manchmal zahlt es sich eben aus, wenn das Lehrer-Schüler-Verhältnis auch nach der Schulzeit noch intakt ist. OSC-Abteilungsleiter Klaus Stephan, Chef der Lise-Meitner-Gesamtschule in Rheinhausen, hatte entscheidenden Anteil daran, dass dieser Transfer zustande kam. Puhle drückte einst bei Stephan die Schulbank, dieser alte Kontakt erwies sich mit als Türöffner.

Als Vierjähriger zum OSC Rheinhausen

Bereits als Vierjähriger ging es für Puhle mit dem Handball beim OSC Rheinhausen los. Er durchlief die Jugendmannschaften und war schließlich auch in der ersten Rheinhauser Mannschaft ein Leistungsträger. 2006 wechselte Puhle zur HSG Düsseldorf, mit der er drei Jahre später in die Bundesliga aufstieg. Von 2011 bis 2014 spielte der 1,92-Metermann für die HBW Balingen-Weilstetten, ehe er 2014 zum VfL Gummersbach wechselte. Aktuell weist er die beste Fangquote aller Zweitliga-Torhüter auf.

„Das ist ein Zeichen und der Königstransfer, von dem man eigentlich nur träumen kann. Mit Matze gewinnen wir wieder ein Gesicht des OSC für unsere Idee“, zitiert der OSC einen euphorischen Trainer Thomas Molsner in einer Pressemitteilung. Sportchef Olaf Mast wird so zitiert: „Wir bekommen nicht nur einen der besten Torhüter aus dem Unterhaus sondern auch einen Spieler mit Stallgeruch, der über einen hohen Identifikationsfaktor verfügt. Diesen Zugang darf man ohne weiteres als Meilenstein bezeichnen.“

Für Matze Puhle schließt sich ein Kreis. „Ich hatte 15 schöne Profijahre, doch jetzt ist es an der Zeit neue Wege einzuschlagen. Nun rückt die Familie in den Vordergrund für die ich nun einfach mehr da sein möchte“, zitiert der OSC Rheinhausen den Torhüter in einer Pressemitteilung.