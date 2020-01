Duisburg. Die Duisburgerin Pia Maertens kam im ersten von zwei Länderspielen gegen Irland zum Einsatz und traf doppelt für Deutschland.

Pia Maertens trifft zweimal gegen Irland

Während des Trainingslager in Südafrika hat die deutsche Hockey-Nationalmannschaft der Frauen zwei Testspiele gegen Irland absolviert – und beide Partien gegen den Vizeweltmeister deutlich gewonnen. Einem 4:0 (3:0) folgte ein 4:1 (2:0) gegen das Team von der grünen Insel. Beide Partien wurden in Stellenbosch – ganz in der Nähe von Kapstadt – ausgetragen.

Tore zum 1:0 und 4:0

Die Duisburgerin Pia Maertens, die in der Bundesliga für Rot-Weiß Köln spielt, hatte bereits früh eine gute Gelegenheit – holte das Verpasste dann aber zügig nach. Nach einem Angriff über Elisa Gräve brachte die 21-Jährige den Ball schließlich über die Linie (9.). Viktoria Huse (29.) und Rebecca Grote (30.) nutzten jeweils einen Siebenmeter, um auf 3:0 zu erhöhen, ehe Maertens noch einmal zulangte und in der 45. Minute den 4:0-Endstand markierte. „Ich bin positiv beeindruckt von den Grundlagen, die wir nach so langer Pause ohne Hockey und Fokus auf Athletik haben“, sagte Bundestrainer Xavier Reckinger nach dem ersten Test.

Im zweiten Spiel gegen Irland wurde Maertens geschont. Hier trafen Nike Lorenz, Lena Micheel, Anne Schröder und Kira Horn für die DHB-Auswahl. Das Trainingslager in Südafrika dauert noch an. Bis einschließlich Dienstag stehen noch drei Testspiele gegen die Gastgeberinnen auf dem Spielplan, die sich ebenfalls für die Olympischen Spiele in Tokio qualifiziert haben.