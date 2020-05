Rollkunstläuferinnen des TVA verblüffen im Rheinpark

Das Jahr 2020 begann vielversprechend für die Rollkunstläufer des TV Aldenrade. Gleich sechs Walsumerinnen hatten es in den Bundeskader geschafft: Durch die Nominierungen von Tiziana Kaletta, Rimas Tarhuni, Paula Isselhorst, Leana Siegmund, Amina Kadenov und Angelina Adamidis nimmt der TVA „nicht nur in Nordrhein-Westfalen, sondern bundesweit eine Führungsrolle in der Nachwuchsarbeit ein“, freut ich Katharina Peter, die Sportliche Leiterin beim TVA. Konnten Tiziana Kaletta, Lena Siegmund und Rimas Tarhuni schon in den letzten Jahren Medaillen und Titel von Deutschen und Norddeutschen Meisterschaften mit nach Duisburg bringen, so ruhten in, Chantal Heut diesem Jahr die Hoffnungen auch auf Paula Isselhorst, die nach langem Verletzungspech wieder topfit ist.

Doch wie allen anderen Sportlerinnen und Sportlern machte die Corona-Pandemie auch den TVA-Rollkunstläufern einen Strich durch die Rechnung. Meisterschaften wurden gestrichen, das gemeinsame Training ist derzeit nicht möglich – was also tun? „Wir üben im Freien, auf Straßen und Parkplätzen“, sagt Peter mit einem Schmunzeln. Die Verantwortlichen des TVA sind zunächst einmal auf die Suche gegangen, wo etwas möglich wäre. „Die Skaterbahn im Rheinpark ist erstaunlich gut geeignet“, sagt sie. Wenn es also möglich ist, üben dort eine Läuferin und eine Trainerin unter Einhaltung aller Regeln. Wenn ein Treffen dort nicht möglich ist, „dann haben unsere Läuferinnen für sich einen Platz gefunden, wo sie ihre Übungen laufen können. Ein Elternteil filmt das Ganze mit dem Handy, sodass wir Trainer korrigierend eingreifen können.“ Das sorgt auch schon einmal für Staunen: „Im Rheinpark sind auch einige Skater unterwegs. Die Jungs bleiben dann schon einmal stehen und schauen sich an, was da passiert“, so Peter. „Wir gehen inzwischen wie beim Eiskunstlauf auf Dreifachsprünge.“

Erweitertes Trainergespann beim TV Aldenrade

Dass der Sprung so vieler Aldenraderinnen in den Bundeskader möglich war, hat auch damit zu tun, dass der Verein sein Trainerteam erweitert hat. Denise Stier, die vom Ballett kommt, arbeitet an der Flexibilität, Chantal Heitsch von der Laufschule arbeitet an den Grundlagen und Jasmin Ningel – Tochter von Franz Ningel, des Schöpfer von Karneval auf Rollen – kümmert sich unter anderem um die Choreographie. Genau das wird immer wichtiger. „Der Rollkunstlauf ist in einem Umbruch“, sagt Katharina Peter. „Ein neues Wertungssystem ist eingeführt worden, das stark an den Eiskunstlauf angelehnt ist. Dieses neue ‚Roll Art‘-System verlang t ein Umdenken. Das etwas angestaubte Pflichtlaufen tritt in den Hintergrund und die Kür soll attraktiver werden.“ Das ist verbunden mit dem Traum, dass Rollkunstlauf olympisch werden könnte. „Durch unsere Skater ist der Deutsche Rollsport- und Inline-Verband ja nun ein olympischer Verband.“ Jedenfalls zeigt sich der TVA vorbereitet und hat seine Trainer gemäß der neuen Vorgaben auf internationale Schulungen geschickt.

Die Trainerausbildung geht derweil weiter. Ksenija Jevdevic und Lisa Krauza befinden sich zurzeit in der Trainerassistenten-Ausbildung des Rollsport-Verbands NRW. Tabea Finke hat gerade ihre DOSB-B-Lizenz beim DRIV bestanden und Leandra Peitz befindet sich in der Ausbildung zur Wertungsrichterin. „Dies alles lässt uns trotz Corona positiv in die Zukunft blicken. Die Entscheidung über eine Deutsche Meisterschaft im Herbst fällt in den nächsten Tagen, sollte dies so sein, werden die Mädels des TV Aldenrade dabei sein und um Medaillen kämpfen“, kann es Katharina Peter kaum erwarten, dass es bald wieder losgehen könnte.