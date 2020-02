Rumelner Handballer freuen sich auf Krzysztof Szargiej

Die Verbandsliga-Handballer der HSG Vennikel/Rumeln/Kaldenhausen können sich am Samstagabend ein Autogramm holen. Schließlich sitzt bei ihrem Gegner ein Großer auf der Trainerbank. Krzysztof Szargiej wurde mit dem TuSEM Essen als Spieler jeweils zwei Mal deutscher Meister, Pokalsieger und Europapokalsieger.

Als die Essener 2005 den EHF-Pokal gewannen, war Szargiej Co-Trainer unter Juri Schewzow. Seit sechs Jahren trainiert der frühere polnische Nationalspieler die HSG RW/TV Oberhausen, bei der Ve/Ru/Ka am Samstag (19.30 Uhr) zu Gast ist. Helmut Menzel, der Trainer der Rumelner, richtet sich auf ein unangenehmes Auswärtsspiel ein: „Das kann ziemlich knifflig werden. Oberhausen ist zu Hause eine ganze Ecke stärker als auswärts. Sie hatten ja sogar Geistenbeck am Rande einer Niederlage.“

Dünne Personaldecke

Dreh- und Angelpunkt beim Tabellenneunten ist Mittelmann Patrick Kerger, der den Verein am Saisonende verlassen wird. Auch Fabian Hanenberg und Mirco Jany treffen verlässlich. Allzu sehr will sich Menzel nicht mit dem Gegner beschäftigen: „Wir müssen auf uns schauen. Wenn unsere Leistung stimmt, sollten wir das Spiel für uns entscheiden.“ Die Rumelner Personaldecke ist nach wie vor dünn. Fabian Schwartz und Pascal Wolfhagen sind verletzungsbedingt weiter zum Zuschauen verdammt. Für Entlastung könnten Spieler aus der A-Jugend sorgen, die aufgrund des Rückzugs des ETuS Wedau am Samstag spielfrei hat.

Nach den Verpflichtungen von Marius Brunotte (VfB Homberg) und Till Lutzer (Adler Königshof, A-Jugend) hat Ve/Ru/Ka den ersten Abgang zu verzeichnen. Linkshänder Nico Arend spielt in der nächsten Saison für den TuS Lintorf.