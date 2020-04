Saison 2019/20/21 wird für den CR immer wahrscheinlicher

Die Entscheidung lässt noch etwas auf sich warten, rückt aber näher: Die Spielzeit in der 2. Hockey-Bundesliga – sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen – wird offenbar zu einer Saison 2019/20/21. Die so genannte Task Force Bundesliga hat am Wochenende den beteiligten Vereinen die verschiedenen Szenarien zur Bewertung der aktuell unterbrochenen Saison schriftlich vorgelegt. Die nächste Videokonferenz findet am Mittwoch statt. Bis zum 8. Mai müssen sich die Vereine schriftlich erklären, für welche Variante sie sich entscheiden.

„Es gibt dabei unterschiedliche Möglichkeiten für die 1. und 2. Bundesliga, die auch getrennt abstimmen“, erklärt Susi Wollschläger, Frauen-Trainerin des Club Raffelberg in der 2. Bundesliga. Die Task Force stellte aber klar, dass es innerhalb der jeweiligen Ligen keine unterschiedlichen Modi für Männer und Frauen geben wird.

Zusammenlegung der Saisons 2019/20 und 2020/21

Für die 2. Liga kommen drei Szenarien infrage, wobei der Abbruch und die Annullierung der zurückliegenden Hinrunde – die Rückrunde konnte aufgrund der Corona-Pandemie nicht begonnen werden – auf breite Ablehnung stoßen. So bleibt die Zusammenlegung der Saisons 2019/20 und 2020/21. Ein Szenario sieht vor, die gespielten Ergebnisse beizubehalten und als Starttabelle für die Saison 2020/21 heranzuziehen. So würde es eine „Einhalbfach-Saison“ geben mit am Ende drei Partien gegen jeden Gegner.

Die zweite denkbare Variante ist ganz ähnlich, doch die Hinrunde der Saison 2020/21, die bis Jahresende gespielt wird, wäre praktisch die ausstehende Rückrunde – auch mit dann natürlich getauschtem Heimrecht. Im Frühjahr 2021 würde dann – statt eines dritten kompletten Punktdurchgangs – die Liga in eine obere und untere Gruppe mit jeweils fünf Mannschaften aufgeteilt, die dann in Hin- und Rückspiel innerhalb ihrer Gruppe jeweils um den Auf- beziehungsweise gegen den Abstieg spielen würden.

„Gerade der Variante mit der oberen und unteren Gruppe kann ich viel abgewinnen“, betont Wollschläger. „Beide Szenarien sorgen dafür, dass wir die Hinrunde der Saison 2019/20 nicht umsonst gespielt haben. Die Gruppenvariante wäre etwas Neues und würde für Abwechslung und Spannung sorgen“, erklärt die Raffelberger Trainerin. Aktuell stehen der Bremer HC als Erster und der CR als Zweiter punktgleich an der Spitze der Nord-Gruppe.