Saisonabbruch könnte Mitte Mai erfolgen

Das Meinungsbild bei den männlichen Fußballern von der Regional- bis zur Bezirksliga war eindeutig: Im Rahmen der Videokonferenzen, die der Fußball-Verband Niederrhein durchgeführt hatte, sprach sich die große Mehrheit der Vereine dafür aus, die derzeit unterbrochene Saison endgültig abzubrechen.

Frauen-Ligen und Futsal-Spielklassen sind an der Reihe

Aber wie geht es nun weiter? In dieser Woche stehen weitere Konferenzen mit den Teams der Frauenligen und der Futsal-Spielklassen an. „Aber ganz wesentlich ist nun auch die Frage, wie die Vereine in unseren Kreisen die Situation bewerten“, wird FVN-Präsident Peter Frymuth in einer Mitteilung des Verbandes zitiert. „Für den Kreis Duisburg/Mülheim/Dinslaken wird die Videokonferenz am Samstag stattfinden“, erklärt der Kreisvorsitzende Peter Thomas auf Anfrage. „Die Vereine werden vom FVN eingeladen und bekommen auf diesem Wege auch ihre Zugangsdaten.“

Andere Sportarten haben ihre Saison abgebrochen. In diesem Zusammenhang ist Frymuths Aussage, es müssten „bei uns im FVN auch rechtliche Fragen geklärt werden“ etwas verwirrend – denn das trifft auch auf andere Sportarten zu. Wenn die Mehrheit der Vereine den Abbruch will, müsste zunächst der FVN-Beirat so entscheiden, ehe ein außerordentlicher Verbandstag den Beschluss fällen könnte. Als möglichen Zeitpunkt hierfür nannte Frymuth Mitte Mai.