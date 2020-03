Schiri Sebastian Schipper im Spagat zwischen Ball und Pfeife

Während für viele Menschen der Sonntag ein Tag der Ruhe ist, steht Sebastian Schipper wöchentlich mächtig unter Strom. Der 30-jährige Duisburger stellt seinen arbeitsfreien Tag voll und ganz dem Fußball zur Verfügung. Morgens leitet er als Schiedsrichter Amateur- oder Jugendspiele, nachmittags ist er als Spieler in der Kreisliga selbst am Ball.

Sebastian Schipper blickt lachend zurück: „Durch Erzählungen eines damaligen Freundes wurde mir die Schiedsrichterei nähergebracht. Er erzählte mir, dass man sich etwas Taschengeld verdienen kann und kostenfrei in Stadien kann.“ Aus dem Nebenjob mit dem Freikarten-Bonus ist längst eine Leidenschaft geworden. „Ich gucke auch bei Stadionbesuchen manchmal auf die Linienrichter und Schiedsrichter. Es kommt außerdem vor, dass mich Freunde fragen, was der Unparteiische da jetzt genau gepfiffen hat“, erklärt Schipper, der sich auf der Südtribüne bei Borussia Dortmund besonders wohlfühlt. Vor allem Spiele von Bundesliga-Schiedsrichter Patrick Ittrich beobachtet er gerne. „Die Art und Weise, wie er ein Spiel leitet, sein Umgang mit den Spielern und Trainern gefällt mir. Er hat eine sympathische und lockere Ausstrahlung mit der gewissen Ernsthaftigkeit“, beschreibt der Duisburger.

Seit 14 Jahren Unparteiischer

Seit nun mehr als 14 Jahren ist Schipper im Kreis 9 als Unparteiischer tätig, kennt dabei aber auch die Gegenseite gut. Seit Kinderschuhen ist der Duisburger aktiver Fußballer. Er spielte lange für TuRa 88 Duisburg und den ETuS Bissingheim, ehe es zur zweiten Mannschaft des Mülheimer SV 07 in die Kreisliga B ging. „Wenn man in den höheren Klassen pfeifen möchte, muss man sich ab einem gewissen Niveau natürlich zwischen den beiden Rollen entscheiden“, weiß Schipper, der jedoch in Absprache mit den Ansetzern einen Kompromiss gefunden hat: „In der Primetime der Kreisliga stehe ich als Spieler auf dem Platz. Dafür pfeife ich sonntags um 11 Uhr ein Jugendspiel und alles, was unter der Woche so an Spielen anfällt.“

Große Ambitionen, als Schiedsrichter aufzusteigen, hat Schipper nicht: „Mir würde es schon reichen, jedes Spiel ordentlich über die Bühne zu bekommen. Aufgrund der Vorfälle, welche sich speziell in den letzten zwölf Monaten gehäuft haben, muss man sich dies als Ziel setzen – leider.“ Für den Fall von unsportlichen Vergehen hat Schipper eine Idee: „Ich fände es gut, wenn Spieler, die für so etwas des Feldes verwiesen werden, neben der Spielstrafe, noch verpflichtet werden, die Ausbildung zum Schiedsrichter zu absolvieren und eine gewisse Anzahl an Spiele pfeifen müssen, um die andere Seite kennenzulernen.“

Respektvoll und sachlich

Da Schipper, der auch schon als Linienrichter in der Landesliga tätig war, die andere Seite nur allzu gut kennt, geht er als Spieler anders mit Schiedsrichtern um. „Dadurch, dass ich selber Schiedsrichter bin, habe ich Verständnis, wenn vermeintliche Fehlentscheidungen getroffen werden. Dennoch diskutiere ich auch mal gerne mit dem Schiedsrichter, was in meinen Augen auch völlig normal ist – solange es respektvoll und sachlich geschieht.“ Für die Zukunft wünscht sich Schipper mehr Respekt in Umgang mit Schiedsrichtern: „Wir sind alle keine Brychs, Zwayers oder Ittrichs, genauso wie die Spieler keine Lewandowskis, Haalands oder Götzes sind. Alle machen Fehler, auch die Schiedsrichter. Daher muss das Verständnis für den Mann in Schwarz wiedergegeben sein. Am Ende des Tages sind wir alle keine Profis und gehen alle der schönsten Nebensache der Welt nach: dem Fußball.“