Schmidt attackiert MSV-Führung: "Inkompetenz und Arroganz"

Duisburg Ferry Schmidt, ehemaliger Fußballer des MSV Duisburg, kritisiert das Präsidium um Ingo Wald und Sportdirektor Ivica Grlic.

Als Ferenc Schmidt früher für den MSV Duisburg stürmte, war er nur schwer zu bremsen. Lange her. Schmidt spielte von 1985 bis 1986 sowie von 1989 bis 1996 für die Zebras Fußball. Kaum zu bremsen war der 57-Jährige nun auch im Telefonat mit der Sportredaktion. Mehrfach während des Gespräches klopfte er auf den Tisch. Schmidt sorgt sich um die Zukunft des Drittligisten und wirft der Vereinsführung um Präsident Ingo Wald „Inkompetenz und Arroganz“ vor.

Ferry Schmidt, von den Fans zur Legende gewählt, schaute sich am Donnerstag im Internet die Pressekonferenz zum Capelli-Deal, der zum Lückenschluss im Lizenzierungsverfahren führte, an. Als gelernter Banker sagt Schmidt: „Die haben den Verein unter Wert verramscht“ – auf die Palme brachte den Ex-Profi jedoch Ingo Walds Aussage zu den Fan-Protesten vor der Arena am Mittwoch.

Walds Satz, nachdem er erklärt hatte, dass Sportdirektor Ivica Grlic weiterhin im Amt sei, dass man dann auch ein weiteres Hupkonzert aushalten müsse, ließ Schmidts Kragen platzen: „So kann er nicht über die Fans reden. Er darf nicht vergessen, dass das zum Teil die Leute sind, die ihn ins Amt gewählt haben. Das geht so nicht.“

"Fehlende Transparenz bei Grlic-Vertrag"

Gegen Sportdirektor Ivica Grlic zu protestieren, hält Ferry Schmidt für angebracht, er plädiert für einen Wechsel auf dieser Position. Schmidt lastet dem 45-Jährigen die beiden Zweitliga-Abstiege 2016 und 2019 sowie den verpassten Aufstieg in der vergangenen Spielzeit an. Dem Verein wirft er bei dieser Personalie fehlende Transparenz vor: „Warum haben die Verantwortlichen bei der Vertragsverlängerung von Grlic verschwiegen, dass die neue Laufzeit drei Jahre beträgt?“

Zudem hätte sich Schmidt in den letzten Jahren höhere Transfererlöse gewünscht. Schmidt: „Nach meiner Rechnung hat Grlic in seiner Amtszeit 3,8 Millionen Euro an Transfererlösen erwirtschaftet. Für einen selbst ernannten Ausbildungsverein ist das ein bisschen wenig.“ Insgesamt vermisst Schmidt sportliche Kompetenz in der Vereinsführung, es sei niemand da, der dem Sportdirektor auf die Finger schaue.

"Umgang mit Bernard Dietz ein Skandal"

Versagen wirft Schmidt der Vereinsführung bei der Personalie Bernard Dietz vor. Der heute 72-Jährige war im Sommer 2019 von seinem Vorstandsposten zurückgetreten. Ferry Schmidt lastet dies dem Präsidenten an: „Es ist ein Skandal, dass ein Bernard Dietz beim MSV vergrault wurde und nun außen vor ist. Er ist der größte Fußballer, den der Verein jemals hatte. Und es wird beim MSV auch nie wieder so einen Fußballer geben.“

Ohnehin hält Schmidt den Umgang des Vereins mit früheren Spielern für nicht akzeptabel: „Ich habe in den letzten Tagen gelesen, dass sich Thomas Gill und Tomasz Hajto beklagen, dass der Verein ehemalige, verdiente Spieler nicht wertschätze. Beide haben recht. Ich habe für den 1. FC Köln nur fünf Spiele bestritten, erfahre jedoch dort die Anerkennung, die ich beim MSV vermisse.“

Schmidt fordert, dass sich der MSV neu aufstellt. „Wenn die alten Zöpfe abgeschnitten sind, werden auch lokale Geldgeber kommen“, ist sich der Ex-Profi sicher. Er schlägt ein „Duisburger Kompetenzteam“ mit Ehemaligen wie Dietmar Schacht und Dietmar Hirsch vor. Ferry Schmidt weiß, dass er mit seinen Aussagen anecken wird. „Es muss aber keiner auf die Idee kommen, dass ich einen Job beim MSV haben möchte. Das ist nicht meine Intention. Mir geht es um den Verein.“

Und Ferry Schmidt fügt hinzu: „Wenn das denen nicht passt, sollen sie mich doch in der Arena von der Legendenwand kratzen.“