Schneeketten für die Abwehr des MSV Duisburg

Duisburg Der MSV Duisburg trifft am Sonntag auf den SV Meppen. Rückkehrer Wilson Kamavuaka soll bei den Zebras für Stabilität sorgen.

Will ein Chef Menschen mit ungewisser Motivationslage Beine machen, dann heißt es gern: „So lange kein Schnee liegt, kann man rennen.“ Ausgerechnet für den Sonntag, wenn sich der Fußball-Drittligist MSV Duisburg ab 14 Uhr in der heimischen Schauinsland-Reisen-Arena mit dem SV Meppen misst, sagt der Wetterbericht vorher: Frau Holle hat Dienst. Kein Problem, denn Trainer Lettieri geht ohnehin nicht davon aus, „dass wir den Gegner überrennen werden.“

Immerhin, der 54-Jährige lässt auch wissen: „Das wird kein Spaziergang.“ Denn das steht fest, für ein Schlusslicht gilt nur die Überholspur als die geeignete Fahrbahn. „Dass wir in jedem Spiel punkten müssen, das hat schon jeder vernommen. Da muss man sich nur die Tabelle anschauen“, erklärt der Trainer. Am Ehrgeiz seiner Spieler, selbst bei Wind und Wetter lässt er keine Zweifel: „Wir wollen in jedem Spiel an die Grenzen gehen.“ Keine Sorgen hat der Trainer ebenfalls, was die Offensive angeht: „Wir haben in den letzten vier, fünf Spielen auch sehr viele Tore geschossen.“

Der MSV Duisburg hat Probleme in der Abwehr

Was den Trainer ans Grübeln bringt: „Unser Problem ist, dass uns im Defensivbereich die Leute fehlen, über 90 Minuten die Ruhe zu bewahren. Wir müssen die Quote der einfachen Fehler minimieren.“ In der Tat, das Zebra schluckt zu viele Tore. 30 sind es bislang. Keine Abwehr steht wackeliger. Und das, obwohl der MSV einen sehr starken Leo Weinkauf im Tor hat! 15 Gegentreffer waren es in den acht Spielen, seit Gino Lettieri das Kellerkind coacht. Hier gilt der Kinderreim: „Bekommst du im Spiel der Tore zwei, bist du beim Abstieg mit dabei.“

Was die Spieler angeht, so verwundert die Kritik am Personal ein bisschen: Von Leo Weinkauf war schon die Rede. Joshua Bitter auf der rechten Bahn verfügt über einiges Können, galt sogar mal bester rechter Außenverteidiger der Liga. Bitter muss aber noch zur Spielpraxis finden. Dominik Schmidt kam vom Zweitligisten Holstein Kiel, sollte also über Erfahrung verfügen. Vincent Gembalies lobt Lettieri für seinen „guten Job“, tadelt ihn für seine nicht immer abgezockte Spielweise. Arne Sicker war ein Leistungsträger im vergangenen Jahr. Mit dieser Reihe wollte ein anderer Trainer mal um die Aufstiegsplätze mitspielen. Da irrte der Mann wohl.

Vor dem Spiel gegen Meppen gibt es zudem leichte Entwarnung für die Positionen im zentralen Mittelfeld: Wilson Kamavuaka kehrt aller Voraussicht nach zurück in die Mannschaft. Der als Spielverderber eingekaufte Sechser hat seine Verletzung offenbar überstanden. Tobias Fleckstein könnte ihm wieder zur Seite stehen oder Connor Krempicki, der in Ingolstadt verletzt fehlte. Max Jansen fällt dagegen weiter auf dem Posten aus.

Der MSV Duisburg trifft auf einen stabilen Gegner

Lettieri nennt den Gegner, der vom ehemaligen Werder-Profi Torsten Frings trainiert wird, ausgesprochen „stabil“ in seiner Spielweise. Die Ergebnisse des Tabellenzwölften sind dagegen wechselhaft wie Aprilwetter: Seit sieben Spieltagen pendeln die Emsländer Woche für Woche zwischen Sieg und Niederlage. Das schlechte Omen: Zuletzt gab es eine 0:2-Niederlage gegen die kleinen Bayern aus München. Jetzt wäre also wieder ein Sieg dran.

Gino Lettieri will deshalb, dass seine Zebras aus der Reihe tanzen. Er erwartet am Sonntag ein „zähes“ und „hartes“ Spiel. Den Kampf sollte seine Mannschaft inzwischen über 90 Minuten durchhalten. „Wir haben einiges verbessert. Wir schießen Tore. Wir sind körperlich viel stabiler geworden. Wenn wir die Defensive in den Griff bekommen, dann bin ich überzeugt, dass wir schnell da hinten rauskommen können.“

Scepanik im Mannschaftstraining des MSV Duisburg

Aber von heute auf morgen gelinge die Heilung nicht. Mithin: Die Zebras werden mit dem SV Meppen vermutlich nicht Schlitten fahren. Was sie aber ebenfalls gegen einen Mannschaft „auf Augenhöhe“ nicht sollten: sich aufs Glatteis führen lassen. Lettieri wird für die Defensive die Schneeketten rausholen.

Kurz ein Blick aufs Personal: Lukas Scepanik ist nach überstandenem Drüsenfieber aus dem Hause Pfeiffer zurück im Mannschaftstraining. Orhan Ademi plagt sich derweil weiter mit dem Oberschenkel. Mirnes Pepic und Niko Bretschneider fallen weiterhin aus.