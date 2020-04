Der Duisburger Leo Weinkauf kommt gut durch die Corona-Krise

Das Corona-Virus bezeichnet Leo Weinkauf als „einen unsichtbaren Gegner, den wir hoffentlich bald besiegen werden“. Auf dem Trainingsplatz in Meiderich hat es der Torhüter der Fußball-Drittligisten MSV Duisburg in diesen Tagen auch mit Kontrahenten zu tun, die deutlich sichtbar sind, aber nicht gefährlich werden können. Weinkauf berichtet von aufblasbaren Puppen, die im 16er die Räume eng machen. Es ist der Versuch, ein Stück weit ein Getümmel im Strafraum zu simulieren. Mehr geht nicht in Zeiten des Kleinstgruppen-Trainings.

Von Normalität ist das weit entfernt. Aber Leo Weinkauf ist froh, dass er seit zweieinhalb Wochen an der Westender Straße wieder trainieren kann. Als Keeper ist er es gewohnt, abseits der Mannschaft zu arbeiten. Auch in normalen Zeiten nimmt das separate Torwarttraining einen großen Raum ein. Die Spielformen vermisst der 23-Jährige dennoch.

Die Decke ist dem Duisburger Leihspieler während des Lockdowns bislang nicht auf den Kopf gefallen. Gut, die Haare sind derzeit etwas länger als gewohnt, und auch die Besuche in den angestammten Café und Restaurants in der Duisburger Innenstadt sind nicht möglich. Weinkauf versucht, die Gastronomen trotzdem zu unterstützten. Ein Kaffee zum Mitnehmen schmeckt auch.

Als Trainer Torsten Lieberknecht die Mannschaft ins Home-Office schickte, zog Leo Weinkauf bei seinen Eltern in Oldenburg ein. Dort kam keine Langeweile auf. Es wartete viel Arbeit im Garten, hinzu kam viel Entspannung – beim Angeln am See. Weinkauf: „Die frische Luft tat mir gut.“

Notwendiger Gehaltsverzicht beim MSV Duisburg

Durch die Corona-Krise hat sich für Leo Weinkauf die Sicht auf die Dinge verschoben. „Ich gehe jetzt deutlich bewusster durch die Welt“, sagt der Keeper. Dies allein schon, weil der Gegner Corona im Gegensatz zu den Puppen auf dem Trainingsplatz eben unsichtbar ist. Mit Sorgen betrachtet Weinkauf die gesellschaftlichen Folgen der Krise: „Es ist schon sehr bedenklich, wenn die Wirtschaft einbricht.“ Auch Weinkauf hilft seinem Arbeitgeber durch einen Gehaltsverzicht, in den schweren Zeiten durchhalten zu können. „Wir Spieler haben den Sinn gesehen, warum das notwendig ist“, berichtet der Keeper.

An Spekulationen, wie es in der 3. Liga weitergehen wird, beteiligt sich Leo Weinkauf nicht, sagt aber: „Ich wünsche mir, dass irgendwann ein sportliches Ergebnis vorliegen wird.“ Natürlich verbunden mit einem Aufstieg des MSV in die 2. Bundesliga.

Virtuelles Turnier per Internetstream

Zumindest zeitlich würde eine Ausdehnung der Saison bis in die Sommermonate für Leo Weinkauf keine Probleme darstellen. Einen Urlaub hat er bislang nicht gebucht: „Ich bin da immer relativ spontan.“ Tickets, die verfallen könnten, liegen bei ihm auch nicht in der Schublade. Kurz vor Toresschluss hat er noch das Konzert der Band AnnenMayKantereit in Düsseldorf besucht.

Mit seinen Händen wehrt Leo Weinkauf Bälle ab, mit seinen Händen wirft er aber auch Pfeile. In seiner Wohnung hängt eine Darts-Scheibe. Seit Jahren verfolgt er die großen Turniere, kürzlich nahm er selbst an einen Wettbewerb teil. Über 200 Spieler beteiligten sich per Internet-Livestream an diesem Turnier. Die Darter verabredeten sich zum Match und traten dann vor der Kamera gegeneinander an. Bis in die Runde der letzten 16 hat es der Duisburger Schlussmann dabei geschafft.

Leo Weinkauf hat registriert, dass sich das Essener Unternehmen Maschinensucher.de derzeit um die Namenrechte der Duisburger Arena bewirbt. Die Tatsache, dass die Firma auch den niederländischen Weltklasse-Darter Michael van Gerwen sponsert, zaubert ihm ein Lächeln auf Gesicht. „Dann kann er ja mal nach Duisburg kommen und ich trete gegen ihn an. Er hat es dann ja nicht weit.“

Natürlich nach Corona, nicht virtuell, sondern sichtbar und real.