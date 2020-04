Spieler des MSV Duisburg kehrten auf den Platz zurück

Mit Normalität hatte das noch nichts zu tun, aber immerhin betraten die Drittliga-Fußballer des MSV Duisburg am Montag nach gut dreiwöchiger Pause wieder das Vereinsgelände an der Westender Straße. Raus aus dem Homeoffice! Die Zebras trainierten in Meiderich in Zweierteams. Ohne Corona hätte das Team am Abend um Liga-Punkte gekämpft. Die Würzburger Kicker wären an der Wedau zu Gast gewesen.

MSV-Spieler trainierten in drei Blöcken

„Das war ein gelungener Auftakt“, sagte Trainer Torsten Lieberknecht nach den ungewöhnlichen Einheiten. Die Spieler trainierten zwischen 9.30 und 14 Uhr in drei Blöcken auf fünf Plätzen. „Wir haben verschiedene Inhalte abgearbeitet“, berichtete der Trainer. Übungen ohne Ball, Übungen mit Ball – was zu zweit eben möglich ist. Am Dienstag arbeiten die Zebras in dieser Form weiter – aufgrund der Corona-Verordnungen unter Ausschluss der Öffentlichkeit.

Bis auf den Langzeitverletzten Cem Sabanci (Kreuzbandriss) waren alle Spieler an Bord. Personalsorgen hätte Lieberknecht im Liga-Betrieb derzeit also nicht.

Die Mehrzahl der Drittligisten verzichtet bislang auf die Möglichkeit, in Kleingruppen zu arbeiten. Am Montag wagten sich die Spieler des TSV 1860 München und der U 23 des FC Bayern München wieder auf den Platz.

Am Montagnachmittag legte Torsten Lieberknecht in der Arena noch eine Zusatzschicht ein. Der 46-Jährige stellte sich im Rahmen eines Livechats über das Internet-Netzwerk Instagram den Fragen der Fans. Rund 1500 Interessierte wohnten der Konversation bei.

Zwischendurch schaltete sich Lieberknechts Ehefrau Simone in die Unterhaltung ein. Frau Lieberknecht hatte keine Frage, sondern eine Bitte: Das Auto sei noch zu waschen und zu betanken.