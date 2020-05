SSB Duisburg betont: Gründlichkeit vor Schnelligkeit

Der Stadtsportbund will allzu spontanes, damit sorgloses Handeln verhindern. Geschäftsführer Uwe Busch betont, „dass die Vereine die Wiederaufnahme ihres eigenen Trainingsbetriebs sorgsam planen und nicht hektisch möglichst schnell wieder in das Training einsteigen sollen“. NRW-Ministerpräsident Achim Laschet hatte den 30. Mai als Termin genannt, an dem die Ausübung von Sportarten auch mit unvermeidbarem Körperkontakt und in geschlossenen Räumen wieder gestattet werden soll, ebenso der Betrieb in Hallenbädern. Kleinere sportliche Wettbewerbe im Kinder-, Jugend- und Amateurbereich seien dann ebenfalls zulässig. Inzwischen ruderte Staatssekretärin Andrea Milz nach dieser überraschenden Ankündigung zurück, nannten den 30. Mai nun einen „Zieltermin“.

Klar ist, dass weiterhin alle Hygiene- und Abstandsregeln gelten, um die Corona-Pandemie weiterhin zu bekämpfen. „Viele Vereinsvertreter haben sich inzwischen bei uns gemeldet und wollen wissen, was geht und wie sie die Regelungen umsetzen können“, erklärt Susanne Hering, die stellvertretende Vorsitzende des SSB. „Wir haben auf unserer Internetseite und im Newsletter detaillierte Informationen zur Wiederaufnahme des Sports mit den Leitlinien des LSB und der Fachverbände veröffentlicht“, sagt Busch, der betont: „Gründlichkeit geht vor Schnelligkeit.“

Vereine sind überrascht

DSV-Trainer Julien Schneider will den Saisonabbruch – um möglichst regulär in die neue Spielzeit starten zu können. Foto: Udo Gottschalk

Tatsächlich sind Sportlerinnen und Sportler in vielen Sportarten von den weitrechenden Lockerungen überrascht worden. „Ich hatte nicht damit gerechnet, dass so viel auf einen Schlag freigegeben wird“, sagt Fußball-Trainer Julien Schneider vom Landesligisten Duisburger SV 1900. „Aber so groß sind die Auswirkungen auf uns nicht.“ Soll heißen: „Ich bin weiterhin der Meinung, dass die Saison auf Niederrhein-Ebene abgebrochen werden muss. So hat die große Mehrheit in den Videokonferenzen votiert. Nach wie vor ist die Saison nicht rechtzeitig zu beenden und die Verträge laufen Ende Juni aus. Den Vereinen geht es um Planungssicherheit“, so Schneider. „Fast alle Clubs sind bei ihrer Personalplanung sehr weit. Für mich ist das eher ein Zeichen, dass die neue Saison zum regulären Zeitpunkt beginnen könnte.“ Ein Training mit dem alten Kader schließt Schneider daher aus. „Das macht keinen Sinn, da könnten wir eher mit dem neuen Kader eine Woche früher starten.“

Auch Gordon Kindler, Trainer des Skaterhockey-Bundesligisten Duisburg Ducks, ist ganz direkt. Ob er weiß, was diese Beschlüsse für ihn und sein Team bedeuten? „Nö“, sagt er ganz salopp. „Es ist natürlich ein tolles Signal, dass es wieder losgehen könnte, aber wir stehen vor großen Herausforderungen. Es bleibt ja die Frage, wie wir die Hygienemaßnahmen umsetzen sollen.“ Eishockey-Ausrüster Bauer entwickelt derzeit ein Vollvisier, das ähnlich wie eine Maske schützen soll. „Aber das wird sicher bei 120 bis 150 Euro liegen. Das für alle Spieler in allen Altersklassen anzuschaffen, ist in einem Rutsch sehr schwer. Ohnehin entstehen ja auch weiter Kosten.“ Schon vor Wochen hatte Vereinschef Christian Grotenhöfer betont, dass er sich um die Sponsoren in Folge der Coronakrise sorgt. „Wir müssen nun erst einmal abwarten. Ein aktuelles Konzept von der ISHD gibt es noch nicht. Auch die Modelle für eine mögliche Aufnahme des Spielbetriebs sind noch längst nicht final“, so Grotenhöfer.

Warten auf Verbandsvorgaben

Auch beim Club Raffelberg ist unklar, wie ein Training funktionieren soll. „Wir werden nun innerhalb des Vereins beraten, was wie möglich ist“, sagt Hockey-Trainerin Susi Wollschläger. „Wir müssen im ersten Schritt festlegen, welche Gruppen wann trainieren. Da vor den Sommerferien keine Spiele stattfinden werden, sind wir da aber entspannt.“ Ein Konzept, wer wann kommen und wer wann gehen könnte, hat der Verein bereits erarbeitet, um Abstandsregeln einhalten zu können. „Prinzipiell warten wir nun aber auch auf Vorgaben des Deutschen Hockey-Bundes“, so Wollschläger.