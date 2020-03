Stadtsportbund Duisburg wartet mit Marathon-Absage

Duisburg. Der Stadtsportbund Duisburg will im April entscheiden, ob der Rhein-Ruhr-Marathon stattfinden wird. Die Duisburger Sportschau zieht um

Die Uhr auf der Internetseite des Rhein-Ruhr-Marathons läuft weiter herunter. 78 Tage bis zum Startschuss im Sportpark waren es am Freitag noch. Doch im Zuge der Corona-Krise könnte der ausrichtende Stadtsportbund im nächsten Monat die Uhr im Netz stoppen. Wie so viele Veranstaltungen steht auch die 37. Auflage des Laufspektakels mit rund 6000 Teilnehmern auf der Kippe. Allerdings hat der Stadtsportbund die Läufe bislang nicht abgesagt.

Der Optimismus bei Stadtsportbund-Geschäftsführer Uwe Busch hält sich indes auch in Grenzen. Die täglichen Nachrichten rund um das Corona-Virus sind nicht ermutigend. Bis eine Woche nach Ostern herrscht in Nordrhein-Westfalen ein generelles Sportverbot. „Wir warten den 19. April ab und werden dann eine Entscheidung treffen“, sagt Uwe Busch.

2500 Läufer haben für Duisburg gemeldet

Es bleibt derzeit nur das Prinzip Hoffnung. Die Hoffnung, dass sich die Corona-Situation doch noch nachhaltig entspannen wird. Eine Absage würde teuer werden. „Wir sind bereits mit rund 100.000 Euro in Vorleistung getreten“, sagt Busch- Die Finisher-T-Shirts liegen bereits in der SSB-Geschäftsstelle, die Medaillen befinden sich auf dem Postweg. Rund 2500 potenzielle Starter stehen schon in der Meldeliste.

Über ähnliche Probleme berichtete in dieser Woche Jürgen Joachim, Präsident des Kanu-Regatta-Vereins. Aufgrund der Absage des Weltcups im Mai sitzt der ehrenamtliche Verein derzeit auf Kosten von 130.000 Euro.

Calais-Austausch vor der Absage

Wenig Hoffnung hat Uwe Busch, dass die 41. Auflage des Sportaustausches zwischen Duisburg und Calais über die Bühne gehen wird. Vom 12. bis zum 14. Juni sollen laut Terminplan die – überwiegend jungen – Duisburger Sportler in der französischen Hafenstadt gastieren.

Grenzüberschreitende Aktivitäten erscheinen in Corona-Zeiten unrealistisch. „Wir befinden uns mit den Leuten in Calais im ständigen Austausch“, sagt Busch. Die wahrscheinliche Variante: Der Austausch fällt in diesem Jahr aus, stattdessen reisen die Duisburger 2021 nach Frankreich.

Die Duisburger Sportschau soll erstmals in der Mercator-Halle steigen. Foto: Frank Oppitz / FUNKE Foto Services

Auf dem Prüfstand stehen auch noch der Zoolauf (12. Juni) und das „Duisburg-Spiel“ zwischen den MSV-Profis und einer Stadtauswahl. Hier sind der SSB und die Fachschaft Fußball auch abhängig davon, ob und wie der Spielbetrieb in der 3. Liga weitergeht. Sollten die Spiele bis in den Juni hineinreichen, könnte es in diesem Monat eng mit einem Termin werden. Wie im letzten Jahr soll das Homberger PCC-Stadion Schauplatz dieser Partie sein.

Sportschau am 20. November

Gute Nachrichten gibt es hingegen bezüglich der Sportschau mit der nun schon traditionellen Ehrung der Sportler des Jahres. – vorausgesetzt, die Corona-Krise ist im Spätherbst ausgestanden. Die Show soll am Freitag, 20. November, in der Mercatorhalle über die Bühne gingen.

Das Theater am Marientor an der Plessingstraße, in den letzten Jahren das bewährte Stammquartier der Sportschau, ist im Zuge der Insolvenz des Theaters seit mehreren Monaten geschlossen.