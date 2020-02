U 19 des MSV Duisburg kann Schritt zum Klassenerhalt machen

Anders als in fast allen anderen Jugendfußball-Ligen steht am Wochenende der A-Junioren-Fußball-Bundesliga ein kompletter Spieltag ins Haus. Der MSV Duisburg spielt am Sonntag um 11 Uhr beim direkten Tabellennachbarn Wuppertaler SV und könnte mit einem Sieg einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen. Trainer Engin Vural will aber gar nicht groß auf die Tabelle schauen: „Natürlich würde uns ein Sieg gut tun, aber wir müssen auf uns schauen, unsere Leistung bringen und gutes Spiel hinlegen.“ Nicht zum Kader gehören der Verletzte Leutrim Alimusaj sowie Julius Benz, der für zwei Spiele gesperrt wurde.

In der B-Junioren-Niederrheinliga muss TuRa 88 Duisburg ran. In einem Nachholspiel spielen die Neudorfer am Sonntag um 11 Uhr bei Schwarz-Weiß Essen. Ein Erfolg beim Konkurrenten um die direkten Qualifikationsplätze würde helfen, wie Coach Hakan Kirmizigül findet: „Allerdings gehen wir personell ganz brutal auf dem Zahnfleisch.“

In der C-Junioren-Regionalliga steht gleich zum Start ins neue Jahr ein Highlight an. Der MSV Duisburg spielt am Sonntag um 15.30 Uhr bei Borussia Mönchengladbach. Beide Teams stehen punktgleich an der Tabellenspitze und haben sich auch für die Rückrunde viel vorgenommen. Trainer Vincent Wagner freut sich auf das Spiel: „Man hat letzte Woche gemerkt, dass die Spannung da ist. Die Vorbereitung war gut, auch wenn wir ein paar Dellen dabei hatten. Das wird ein großartiges Duell zweier guter Mannschaften.“

In der dritten Runde des Nieder­rheinligapokals sind am Wochenende vier Duisburger Teams im Einsatz. A-Junioren-Niederrheinligist FSV Duisburg spielt am Sonntag (11 Uhr) auswärts beim VfB Speldorf. Coach Ahmet Tutal will die Favoritenrolle nicht komplett annehmen: „Speldorf wird man nicht mit einer halbgaren Leistung schlagen. Wir müssen alle Kräfte mobilisieren.“

Bei den B-Junioren spielt der VfB Homberg am Sonntag um 11 Uhr gegen die Sportfreunde Baumberg. Beide Teams sind Leistungsklassen-Spitzenreiter und sollten auf Augenhöhe sein. VfB-Trainer Michael von Zabiensky: „Leider sind wir schon die ganze Saison von Ausfällen gebeutelt. Dennoch wollen wir natürlich eine Runde weiterkommen.“

Bei den C-Junioren spielt Rhenania Hamborn (Leistungsklasse) am Samstag um 12.30 Uhr gegen den Niederrheinligisten 1. FC Mönchengladbach. Trainer Soner Dogan sieht sein Team gut vorbereitet: „Die Jungs sind gut drauf und sind heiß auf das Spiel. Die Aufgabe ist natürlich sehr schwierig, aber mit viel Motivation können wir eine Überraschung schaffen.“ Viktoria Buchholz (Leistungsklasse) spielt am Samstag um 15 Uhr zu Hause gegen den Niederrheinligisten Schwarz-Weiß Essen. Trainer Christoph Gebhardt hat den Gegner unter der Woche beobachtet: „Physisch und körperlich sind die Essener eine Nummer besser als wir. Spielerisch habe ich aber eigentlich nicht viel Unterschiede gesehen. Wir müssen hinten sicher stehen und ein gutes Umschaltspiel an den Tag legen.“